PHOTOS Le prince Harry et Meghan Markle vivront dans un luxueux manoir

PHOTOS Le prince Harry et eux vivront dans un luxueux manoir | Instagram

Un ensemble d’images circule sur Internet qui montre la propriété luxueuse dans laquelle Meghan Markle et le Prince Harry ils vivraient pendant leur séjour Le Canada.

Après le Ducs annoncera leur transfert à Amérique du Nord où ils ont décidé de commencer une vie loin de la royauté, les images de la propriété qu’ils habiteront à Vancouver ont été révélées, ce qui, selon eux, est un manoir ostentatoire.

Soi-disant, il a circulé que le couple royal vivrait dans la région de Ouest, Vancouver, où ils pointent la majestueuse résidence se trouve.

Apparemment, les ducs ont opté pour un tel logement car c’est une incroyable maison de rêve face à la mer, qui est évaluée à 27,5 millions de dollars, et qui serait la maison où le bébé grandira Archie.

Vous pourriez être intéressé Il y aura un avenir entre Harry et Meghan Markle, le célèbre astrologue le révèle

Entre autres détails, l’impressionnant manoir a 6 857 pieds carrés et est situé dans les zones les plus prestigieuses de Vancouver OuestIl offre une vue incroyable sur l’océan et dispose de six chambres et cinq salles de bains sur quatre étages avec des fenêtres panoramiques qui profitent pleinement de ses vues majestueuses.

Meghan a manifesté son intérêt pour cette belle maison. Ce serait parfait pour elle, Harry et le petit Archie. Le quartier est connu comme un paradis pour les riches et a une atmosphère très détendue. Je suis sûr qu’ils y seraient très heureux et qu’ils seraient accueillis à bras ouverts.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Il convient de mentionner que la propriété a 108 ans de l’antiquité, 6 chambres et donc il regarde à l’intérieur.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Certaines images récemment sorties peuvent être vues sur luxueux propriété dans laquelle royals avec son petit fils.

Ce qui précède vient confirmer certaines rumeurs selon lesquelles Ducsen particulier Meghan Markle Il était à la recherche d’une grande résidence.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

C’est le média Page Six qui a diffusé la nouvelle dans laquelle les détails de la maison étaient tombés amoureux de l’ancienne actrice de “Costumes“et épouse du Prince Enrique d’Angleterre.

Vous pouvez également lire l’ex-petite amie du prince Harry avant Markle, parler de sa démission à la royauté

L’imposant logement, situé dans le quartier exclusif de Kitsilano, à Vancouver, qui offre également une vue panoramique sur l’océan Pacifique et la ville de Vancouver.

Certains messages sur les médias sociaux font allusion à la propriété opulente qu’habitent les membres de la famille royale.

Après la décision prise par le prince Harry et la duchesse de Sussex, Meghan Markle, de terminer leur travail avec la couronne britannique et de déménager au Canada, ont été au centre des médias dans le monde et planent déjà sur les réseaux sociaux photos et vidéos de son luxueux manoir pic.twitter.com/zUROoHTQ5L

– VPItv (@VPITV)

21 janvier 2020

.