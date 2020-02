[PHOTOS] «Legends of Tomorrow» Saison 5, épisode 6 – Ray / Nora Wedding

Le bonheur conjugal est-il en réserve pour les tourtereaux de Legends of Tomorrow Ray et Nora, avant leur départ du spin-off d’Arrowverse?

Dans les photos exclusives de TVLine de l’épisode du 10 mars (The CW, 9 / 8c), le couple semble définitivement se contracter, avec le méchant Damian Darhk (Neal McDonough) même pour accompagner sa fille dans l’allée. Ray, quant à lui, semble s’accrocher à son meilleur ami Nate alors qu’il se rend à l’autel. (Peut-être qu’il est nerveux que son beau-père soit Damian Darhk?)

Bien sûr, le mariage n’est pas un choc complet, vu que Ray a révélé dans l’épisode de mardi dernier qu’il voulait demander à Nora de l’épouser. Les noces surviennent également alors que le drame CW se prépare à faire ses adieux à Ray et Nora: en août dernier, il a été annoncé que Brandon Routh, qui était avec le spectacle depuis sa première en 2016, et Courtney Ford se retireraient tous les deux en tant que série habitués au cours de la saison 5 – et ils le feront de façon grandiose, si les photos de premier regard sont à en juger par.

Ailleurs dans le versement, intitulé «M. Cul-De-Sac de Parker, “” Ava apprend ce que Sara faisait vraiment pendant son absence et lui fait face “, selon la description officielle. «Charlie et Constantine concluent un accord pour travailler ensemble, ce qui profitera à tous les deux. Pendant ce temps, Rory est bouleversé quand il obtient des commentaires négatifs sur son livre, alors Zari aide à retrouver qui est le critique, et Rory obtient plus que ce qu’il avait négocié. »

