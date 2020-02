[PHOTOS] Les pires couples de télévision de «The Office», «Grey’s Anatomy», Plus

La Saint-Valentin approche à grands pas… mais tous les couples de télé ne méritent ni fleurs ni bonbons. Loin de là!

Bien que la télévision nous ait donné beaucoup de romans dignes de pâleur au fil des ans, elle a également livré pas mal de ratés. De l’inducteur du bâillement (Andy et Erin du Bureau) au champ extérieur gauche (Joey et Rachel des amis) au carrément faux (Jaime et Cersei de Game of Thrones), les petits ne manquent pas -des relations d’écran qui n’auraient probablement pas dû se produire en premier lieu.

Dans la galerie de photos ci-jointe, nous organisons une petite fête anti-Saint-Valentin, reconnaissant plus de 30 paires de téléviseurs qui n’ont pas fonctionné. Et bien que nous ayons inclus des couples qui sont complètement toxiques – rompez déjà, Tom et Shiv de Succession! – la plupart des duos de notre galerie souffraient davantage d’un manque de chimie et / ou d’attentes romantiques qui n’étaient tout simplement pas satisfaites.

Faites défiler la galerie ci-jointe (cliquez ici pour un accès direct) pour voir nos choix pour les pires décalages de la télévision, puis déposez un commentaire ci-dessous avec les couples que vous ajouteriez à la liste.

Si vous êtes d’humeur pour quelque chose d’un peu plus amoureux, revenez vendredi (aka la Saint-Valentin) pour voir les personnages de télévision que nous espérons coupler bientôt. (Nous sommes aussi des romantiques désespérés!)