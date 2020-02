Photos Lizbeth Rodríguez oublie les vêtements sur la plage | Instagram

L’animatrice d’Exposing Infidels Lizbeth Rodríguez est devenue assez créative et coquette avec ses followers sur Instagram car elle a non seulement lancé une proposition très tentante mais a également oublié les vêtements pour le faire.

Avec quelques photos de la plage et oubliant les vêtements à couvrir uniquement avec un paréo, Lizbeth a rendu fou les réseaux sociaux en parlant de la souhaite

Que feriez-vous si je vous disais à mes fans avec vous ???, a écrit YouTube à côté des images.

Vous pouvez être intéressé: Vidéo Lizbeth Rodríguez expose et déplace son arrière dans une mini jupe

Sur les photos, vous pouvez voir la belle youtubeuse devant et de profil jouant avec son paréo alors que quelqu’un essayait de voir en dessous de lui, avec un visage de surprise et de coquetterie.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

La publication téléchargée sur votre compte Instagram officiel il y a au moins une heure a déjà plus de 140 mille likes et de nombreuses réponses à sa vilaine proposition.

Lire aussi: Photos Lizbeth Rodríguez et la robe avec laquelle elle expose presque son arrière-garde

Lizbeth Rodríguez se caractérise par consentir et surprendre ses followers non seulement avec des salutations, des cadeaux, etc., mais aussi pour ses photos et vidéos dans lesquelles elle leur donne un peu plus d’elle-même.

La belle youtubeuse a clairement indiqué qu’avec ou sans Badabun, elle continue de travailler dur pour divertir ses partisans et soutenir à la fois son fils et les familles de ceux qui travaillent à ses côtés.

.