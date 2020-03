[PHOTOS] Meilleure ouverture à froid de «The Office» – Scènes classées

Cela fait déjà 15 ans que Dunder Mifflin a ouvert ses portes à NBC. (Cela pourrait ne pas être le cas si, comme de nombreux éditeurs de TVLine, vous regardez régulièrement The Office sur Netflix. Mais c’est vrai!)

Pour célébrer l’anniversaire de la sitcom, nous honorons une pièce très importante du puzzle Office: le froid ouvert. Généralement séparé de l’intrigue réelle d’un épisode, le début froid de la série a finalement fourni certaines des scènes les plus étranges, les plus drôles et les plus mémorables de la saison de neuf saisons de The Office – mais une seule pourrait bien revendiquer la place de n ° 1, bien sûr.

Réduire les plus de 200 épisodes du Bureau à seulement 15 scènes exceptionnelles n’a pas été une tâche facile. Nous n’avions même pas de place pour certaines des meilleures farces de Jim, comme cette fois où il a envoyé des fax Dwight du futur. Ou cette fois, il a mis les affaires de Dwight dans le distributeur automatique. Ou cette fois, il a déplacé le bureau de Dwight dans la salle de bain. Vous avez eu l’idée.

La galerie de photos ci-jointe comprend certaines des blagues plus élaborées de Jim sur son ennemi, ainsi que des pitreries variées du reste du personnel de Dunder Mifflin. Et bien que certains puissent affirmer que The Office a perdu un peu de mojo à la fin de sa course, plusieurs de nos sélections proviennent des dernières saisons de l’émission – et nous vous avertirons maintenant que le fait de cliquer sur notre classement pourrait vous envoyer un trou de lapin YouTube de scènes classiques et de bobines de bêtises. (Parlant d’expérience sur celui-là.)

