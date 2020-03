[PHOTOS] Meilleures émissions de télévision à regarder tout en travaillant à domicile

Levez la main si vous êtes nouveau au travail à la maison et que vous n’aviez jamais réalisé à quel point votre endroit peut être étrangement calme! N’ayez crainte: nous avons 17 solutions faciles pour cela, et elles sont toutes accessibles via la télécommande de votre téléviseur.

La crise des coronavirus a contraint bon nombre d’entre nous qui ont la chance de continuer à travailler dans nos salons, chambres, cuisines et partout ailleurs, il y a une prise électrique et un signal WiFi. Mais ces jours peuvent devenir longs et solitaires sans le bruit de fond constant et les bavardages qu’un lieu de travail plein de collègues (ou peut-être juste un collègue énervant) fournit habituellement.

Les émissions de télévision – c’est-à-dire les émissions de télévision appropriées – sont le moyen idéal pour combler le vide. Mais voici le hic: vous ne pouvez pas activer quelque chose de trop complexe, trop visuel, trop intelligent ou trop sérialisé, car cela détournera votre attention de l’endroit où vous en avez le plus besoin: votre gagne-pain.

Ainsi, le personnel de TVLine a mis au point un tas d’options que vous pouvez diffuser et / ou regarder en temps réel pendant votre journée de travail. Certains sont stupides. Certains sont de vieux favoris que vous connaissez peut-être déjà par cœur. Certains sont très préoccupés par le shiplap. Et au moins un est garanti de vous faire fredonner sa chanson thème pendant des heures après votre déconnexion. (Classez-le sous «danger en milieu de travail».) Mais aucun d’eux n’exige beaucoup, voire aucun, de votre cerveau, de la meilleure façon possible.

Cliquez sur la galerie à droite pour voir quelles émissions nous avons choisies et quel membre du personnel de TVLine les a choisies – ou allez directement à la galerie ici – puis frappez les commentaires avec vos recommandations pour d’autres émissions à regarder tout en travaillant à domicile.

X