[PHOTOS] Meilleures et pires perruques télévisées: «C’est nous», «Game of Thrones»

“Les cheveux sont tout”, a déclaré une fois le Fleabag de Phoebe Waller-Bridge, et nous sommes d’accord. Même les faux cheveux, en fin de compte.

Que ce soit à cause de flashbacks, d’une transformation en personnage historique ou (dans un cas particulier) de la lecture d’une demi-douzaine de clones, beaucoup de nos acteurs de télévision préférés portent des perruques lorsque nous les voyons à l’écran. Certaines de ces perruques se fondent parfaitement, au point où nous sommes choqués d’apprendre que ce ne sont pas leurs vrais cheveux. (Saviez-vous que la star de The Marvelous Mrs Maisel Rachel Brosnahan est actuellement blonde dans la vraie vie? C’est vrai!) D’autres, eh bien … disons simplement que nous pouvons le dire tout de suite.

Rejoignez-nous au salon de coiffure TVLine alors que nous regardons la dernière décennie de la télévision et sélectionnons les perruques les plus convaincantes que nous ayons vues… ainsi que quelques-unes infâmes qui ne nous ont pas du tout convaincues. (Remarque: Ces choix sont tous des personnages où la perruque est censée être les cheveux réels du personnage, pas où ils portent des perruques en guise de déguisement, à la Philip et Elizabeth Jennings des Américains.) Consultez la galerie à droite – ou cliquez ici pour un accès direct – et voyez quelles perruques ont fait notre liste, puis appuyez sur les commentaires ci-dessous pour peser sur nos choix et proposer vos propres candidats pour le meilleur et le pire.

