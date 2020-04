[PHOTOS] Meilleurs discours télévisés: «Game of Thrones», «The Flash» et plus encore

Copains! Romains! Countrymen! Et, euh, toute autre personne qui a besoin d’un petit remontant!

Ce sont des temps difficiles. Nous restons tous à la maison, gardons nos distances sociales, nous inquiétons pour l’avenir et démolissons tout sac de collation qui croise nos chemins. Il y a de fortes chances que vous ne vous sentiez pas très motivé pour être votre moi le plus pointu, le plus productif et le plus respectueux des normes d’hygiène.

Et c’est cool! Si votre meilleure stratégie pour survivre à la crise des coronavirus implique Netflix sur votre iPad et une nouvelle dédicace à la sieste, nous vous saluons. Il n’y a pas de martyrs ici.

D’un autre côté, si vous souhaitez faire quelque chose mais que vous avez du mal à trouver la motivation, nous vous sentons. Beaucoup. Et même s’il serait étonnant de cliquer sur un interrupteur interne et d’avoir la tâche à accomplir, ce n’est tout simplement pas la réalité pour la plupart d’entre nous.

Une suggestion: laissons la télévision résoudre nos problèmes pour nous! (Quoi? Ça pourrait marcher!)

Nous avons passé en revue certains des discours et monologues les plus inspirants du petit écran et nous avons rassemblé les 18 meilleurs dans la galerie ci-dessus. Lorsque vous cliquez dessus, vous verrez des moments passionnants de votre série préférée – y compris Game of Thrones, Grey’s Anatomy et The Flash – les classant de «wow, ça remuait» à «JE PEUX CONQUÉRIR LE MONDE!», Selon la taille d’un feu dont vous avez besoin allumé sous vous.

Cliquez sur la galerie ci-dessus – ou accédez-y directement ici – pour voir les moments que nous avons choisis, puis cliquez sur les commentaires avec toutes les scènes similaires que vous pensez avoir manquées. Maintenant, va les chercher, tigre!