[PHOTOS] Oscars 2020: Rôles passés de la télévision pour les nominés par intérim de cette année

Hollywood est prêt à célébrer les meilleurs films de l’année aux Oscars – mais les nominés intérimaires ont également un tas de crédits TV mémorables dans leur curriculum vitae.

Avant la remise des Oscars dimanche soir (ABC, 8 / 7c), nous pensions que nous approfondirions les pages IMDb des acteurs nommés cette année et examinerions de plus près leur travail sur le petit écran. Certains d’entre eux étaient initialement connus comme des acteurs de télévision – nous avons tous rencontré Adam Driver on Girls pour la première fois, non? – et d’autres sont d’énormes stars de cinéma qui ont depuis longtemps payé leurs cotisations dans les tranchées télévisées. (Saviez-vous que les futures co-stars de Once Upon a Time in Hollywood Leonardo DiCaprio et Brad Pitt ont tous deux commencé leur carrière avec des passages dans la même sitcom des années 80?)

Alors, en attendant que les stars arrivent sur le tapis rouge, faisons un tour dans le passé et découvrons les précédents rôles télévisés des nominés aux Oscars de cette année pour le rôle principal et l’acteur et actrice de soutien. (Ce serait normalement un total de 20 nominés, mais Scarlett Johansson est nominée à la fois pour le rôle principal et l’actrice de soutien, donc ce n’est que 19 cette année.) Faites défiler la galerie à droite – ou cliquez ici pour un accès direct – pour un rappel d’où vous avez peut-être déjà vu ces prétendants aux Oscars à la télévision.

X