[PHOTOS] Récapitulation de la saison 3 d’Ozark: le frère de Wendy Ben, Helen Twist

J’ai une relation d’amour / haine avec Ozark. Du côté positif, l’ensemble du drame du crime Netflix – soutenu par l’évasion de Julia Garner, la performance gagnante des Emmy Awards en tant que féroce et féroce Ruth Langmore – est un embarras pour les richesses télévisées de prestige. Du côté négatif, la tendance frustrante de la série à donner la priorité à l’intrigue sur le personnage sape régulièrement les enjeux émotionnels et réduit les personnages potentiellement intéressants et complexes à des pions unidimensionnels dans ce qui peut ressembler à une version artificielle de Breaking Bad.

Ozark me rend furieux tout en me divertissant et je m’en veux mais je l’admire aussi.

Par exemple, Marylouise Burke est un hululement absolu dans la troisième saison qui vient de tomber en tant que conseillère matrimoniale flexible de Marty et Wendy. Et le spectacle fait un travail magistral de création d’un personnage tout à fait unique rempli de contradictions hilarantes et attachantes. Mais il n’y a absolument aucune explication plausible pour expliquer pourquoi le Dr Sue se présenterait chez le Byrde à l’improviste pour «les vérifier». Pas du tout.

L’histoire, cependant, exigeait que Helen, la patronne quasi criminelle du couple, rencontre non seulement leur psy, mais qu’elle soit témoin de la conduite d’une toute nouvelle Lamborghini jaune moutarde, car comment Helen pourrait-elle se rendre compte que le doc avait été compromis et devait mourir? En conséquence, le meurtre final de Sue a frappé à néant car les cordes que les scénaristes ont tirées pour nous amener du point A au point B étaient visibles à l’œil nu.

C’est ma façon longue de dire que j’ai parcouru les 10 épisodes de la saison 3 avec des défauts intermittents et parfois inspirés et j’ai rapidement noté les 15 moments qui ont fait tomber ma mâchoire (parfois pendant que mes yeux roulaient). Faites défiler la galerie ci-dessus – ou cliquez ici pour un accès direct – et énoncez-moi ceci dans les commentaires: Lequel des grands développements de la saison 3 vous a choqué et impressionné?

