[PHOTOS] “Supernatural”: Tout le temps Sam et Dean sont morts, sont revenus

Dean et Sam de Supernatural ne sont pas étrangers à la mort. En fait, le duo est décédé – et a été ressuscité – plus de 100 fois, ce qui prouve que vous ne pouvez pas garder un Winchester à terre.

Au cours des 15 saisons de l’émission, Dean a rencontré sa soi-disant fin environ 112 fois, principalement grâce à l’épisode mémorable de la boucle temporelle “Mystery Spot”. Mais le chasseur s’est également sacrifié à plus d’une occasion pour passer de l’autre côté et se mêler d’esprits, de moissonneurs et même de la mort. Pendant ce temps, Sammy est décédé huit fois (slacker!), Mais il a la particularité d’être le premier frère à mourir, bien avant la saison 2.

En l’honneur de la dernière saison de l’émission, TVLine a compilé toutes les nombreuses scènes de la mort de Dean et Sam, avec des détails sur la façon dont ils sont morts – et comment ils ont été ramenés à la vie. (Remarque: Nous avons limité la liste à nos seuls Dean et Sam, donc ces visions de la saison 15 de Dean et Sam s’entretuant dans des réalités alternatives ne sont pas incluses. Mais nous avons fait une exception pour la disparition de Future Dean dans la fin de la saison 5 “The End” », Car peut-être que cela aurait pu être notre doyen.)

Et n’oublions pas que le décompte des morts des Winchesters pourrait en fait être encore plus élevé que nous ne le savons: dans “Dark Side of the Moon” de la saison 5, Ash a informé Dean et Sam qu’ils étaient morts avant et étaient ressuscités, avec leurs souvenirs du paradis effacés par des anges.

