Photos: Thalía fait polémique pour avoir posé dans une robe transparente Vous pouvez le voir!

La chanteuse Thalía a franchi les limites de la modestie avec cette image, selon les médias

8 mars 20209 h 45

Ariadna Thalía Sodi Miranda, mieux connue dans le monde artistique sous le nom de Thalía est une chanteuse et actrice mexicaine de 48 ans qui s’est fait connaître pour ses chansons et ses performances tout simplement merveilleuses.

Thalia a marqué un avant et un après, car sur son compte Instagram, nous pouvons voir comment la chanteuse gaspille la tendresse, les émotions et provoque des sensations avec ses photos et vidéos.

Ses fans sont toujours conscients de ce que l’artiste fait et cesse de faire et comme elle le sait, c’est une tendance qu’elle n’hésite pas à partager le célèbre live ou les merveilleuses histoires Instagram.

Récemment, nous avons observé sur son compte Instagram officiel une photo qui a franchi les limites, car on voit bien comment Thalia pose avec une robe moulante très transparente.

L’image dont nous parlons cite ce qui suit: «Se sentir heureux! Se sentir fort! ” Ce commentaire est accompagné de plusieurs émoticônes, dont des coeurs noirs et des visages heureux.

