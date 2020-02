[PHOTOS] “The Masked Singer”: des indices pour la saison 3 avant l’épisode 5

Prêt à spéculer sur de la viande fraîche et masquée?

Cette semaine, Fox’s Masked Singer a introduit six nouveaux concurrents dans le mix, donnant au public de la téléréalité sa première chance d’entendre Kitty, Taco, Banana, Mouse, Elephant et Frog faire leur truc. Les juges ont souvent mentionné le niveau de talent de ce deuxième groupe de chanteurs, et ils ne se sont pas trompés: Taco et Kitty, en particulier, savaient comment vendre une chanson, tandis que Frog a prouvé qu’il n’était pas étranger à faire manger une foule de sa paume palmée.

À la fin de l’heure, cependant, Elephant a été envoyé emballer. Lorsque le Tusked One a retiré son masque, il s’est avéré être la légende du skateboard Tony Hawk. (Lisez le récapitulatif complet ici et les réflexions de Hawk sur la participation au spectacle – quoique brièvement – ici.)

Si vous jouez depuis le début de la saison, vous connaissez l’exercice: Avant l’épisode 5, nous avons rassemblé tout un tas d’indices des épisodes qui ont déjà été diffusés. L’objectif: devinez qui est sous ces costumes avant qu’ils ne soient lancés du spectacle.

