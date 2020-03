[PHOTOS] “The Masked Singer”: des indices pour la saison 3 avant l’épisode 8

Nous avons des bestioles fraîches et costumées, à vous de deviner!

Cette semaine, The Masked Singer a présenté le troisième et dernier lot de concurrents de la saison 3, et quelle ménagerie c’était. Rhino, T-Rex, Swan et Bear étaient parmi les débutants; L’astronaute et Night Angel étaient là aussi, juste pour que ça reste bizarre.

À la fin de l’heure, et malgré une performance passionnée de «Baby Got Back» de Sir Mix-a-Lot, Bear a été le premier membre du groupe C à rentrer chez lui. Et quand sa grosse tête rose a été enlevée, nous avons appris que la femme à l’intérieur de Bear n’était autre que l’ancienne gouvernante de l’Alaska / future espoir vice-présidentielle Sarah Palin. (Lisez un récapitulatif complet de l’épisode ici.)

Maintenant, avec l’épisode 8 à l’horizon, il est temps d’étudier de près les nouveaux et les anciens concurrents et d’essayer de flairer qui est qui. Nous avons rassemblé un grand nombre d’indices des épisodes de Masked Singer qui ont déjà été diffusés. L’objectif ultime: devinez qui est sous ces costumes avant qu’ils ne soient lancés du spectacle.

