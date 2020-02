[PHOTOS] “The Masked Singer” Saison 3 – Clues and Guesses

Révélations du dernier épisode de The Masked Singer: Les bananes ont des glucides – ce qui a été un choc pour Nicole Scherzinger lors d’une conversation télévisée avec son collègue le juge Ken Jeong – et Mouse a été lauréate de cinq prix Grammy, Dionne Warwick.

La chanteuse de «Say a Little Prayer» a interprété une performance légèrement tremblante de «This Will Be (an Everlasting Love)» de Natalie Cole et s’est retrouvée à enlever ces grosses oreilles poilues à la fin de l’épisode. «Ce fut un plaisir absolu. J’ai eu le meilleur temps », a déclaré Warwick au jury après avoir expliqué certains des indices dans ses vidéos: gold = Solid Gold, le spectacle musical qu’elle a animé; football = son amour pour les Los Angeles Raiders, 1979 = l’année de la sortie de son album Dionne. (Allez ici pour lire un récapitulatif complet de l’épisode, puis assurez-vous de vérifier ce que Warwick a dit à TVLine de son inspiration pour avoir participé à l’émission.)

Il est maintenant temps de regarder l’épisode 6 et les mystères qu’il peut contenir. Nous avons rassemblé tout un tas d’indices des Masked Singers qui ont déjà été diffusés. L’objectif ultime: devinez qui est sous ces costumes avant qu’ils ne soient lancés du spectacle.

Tout au long de la saison, nous mettrons à jour la galerie à droite avec les informations glanées dans le spectacle de la semaine en cours, et nous ajouterons nos (et certaines de vos) réflexions sur qui est sous les costumes. Alors allez-y et cliquez dessus, puis assurez-vous de log vos pensées, théories et devinettes en évolution dans la section des commentaires!

