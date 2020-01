[PHOTOS] “The Masked Singer” Saison 3 – Costume de cygne

HISTOIRES CONNEXES

Comme si le juge Ken Jeong avait besoin de plus de raisons pour toujours deviner Bjork: Rencontrez le plus récent participant de la saison 3 de The Masked Singer, Swan!

La photo exclusive ci-dessous montre l’oiseau chanteur dans toute sa gloire royale (du moins, nous supposons que c’est “elle”?), Debout dans une rafale de plumes, de cristaux et de gants de satin blanc. Bien que nous ne puissions pas tout à fait savoir où sont les trous pour les yeux de l’artiste.

Swan rejoint une liste de la saison 3 qui comprend le Lama, la banane, Miss Monster, Frog, Mouse, Robot, Kangaroo, White Tiger, Turtle et Astronaut. Un teaser montré après la finale de la saison 2 de la compétition de réalité virtuelle de Fox semblait offrir des indices précoces sur qui serait sous les tenues élaborées cette fois-ci … ou c’était juste un hareng rouge vraiment bien produit.

La première de la saison 3 de Masked Singer sera diffusée le dimanche 2 février après le Super Bowl LIV. L’animateur de Beat Shazam, Jamie Foxx, une autre célébrité souvent devinée de la série de chant loufoque, rejoindra les juges Jeong, Nicole Scherzinger, Robin Thicke et Jenny McCarthy au sein du jury ce soir-là. Puis, mercredi 5 février, il fera ses débuts dans le créneau horaire à 8 / 7c.

Jetez un œil à la photo du cygne ci-dessous – cliquez sur l’image pour l’agrandir encore – puis cliquez sur les commentaires: Qui aimeriez-vous voir sous les nombreuses plumes du grand oiseau?