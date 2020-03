[PHOTOS] «The Masked Singer» Saison 3, épisode 10: indices et suppositions

Cette semaine, The Masked Singer réunira les Super Nine pour la toute première fois dans la saison 3. Et vous savez ce que cela signifie: il est temps de mettre de l’ordre dans vos suppositions.

L’épisode de la semaine dernière a vu le départ de T-Rex, qui s’est avéré être la star de Dance Moms / YouTube JoJo Siwa. (Lire une récapitulation.) Ce mercredi, le double volet du concours de chant de réalité (Fox, 8 / 7c) présentera les finalistes des groupes A, B et C – alias Banana, Turtle, Kangaroo, White Tiger, Kitty, Frog, Night Angel , Astronaute et rhinocéros – alors qu’ils se battent pour rester dans la course pour le masque d’or. Mais si vous craignez que la compétition ne se réduise trop rapidement à vos goûts, n’ayez crainte: la soirée ne comportera qu’une seule élimination, comme la plupart des autres semaines.

Donc, avant l’épisode 10 surdimensionné, il est temps de regarder de près qui reste et d’essayer de discerner qui est qui. Nous avons rassemblé un grand nombre d’indices des épisodes de Masked Singer qui ont déjà été diffusés. L’objectif ultime: devinez qui est sous ces costumes avant qu’ils ne quittent le spectacle.

Tout au long de la saison, nous mettrons à jour la galerie de droite (cliquez ici pour un accès direct) avec les informations glanées dans le spectacle de la semaine en cours, et nous ajouterons nos (et certaines de vos) réflexions sur qui est sous les costumes. Alors allez-y et cliquez dessus, puis assurez-vous de log vos pensées, théories et devinettes en évolution dans la section des commentaires!

