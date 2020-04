[PHOTOS] «The Masked Singer» Saison 3, épisode 11: indices et suppositions

Ne dites jamais que nous ne vous adorons pas, TVLiners.

Vos observations astucieuses et votre sens aigu de la déduction ont fait de l’écriture sur The Masked Singer un régal pour les trois dernières saisons. Et cette semaine, vous avez vraiment réussi.

Après l’épisode de mercredi, un membre particulièrement attentif de notre auditoire de lecture a élaboré une théorie sur la véritable identité de Kitty. Et bien que nous pensions que nous étions assez intelligents avec notre supposition de longue date sur la célébrité à l’intérieur du fabuleux félin… nous avons été influencés. Temps fort.

Et maintenant que White Tiger est hors course après l’épisode Super Nine de cette semaine – le chat géant s’est révélé être l’ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre Rob «Gronk» Gronkowski (lire un récapitulatif) – nous tournons toute notre attention vers Kitty et les sept autres concurrents (Banana, Turtle, Kangaroo, Kitty, Frog, Night Angel, Rhino et Astronaut) qui restent.

Selon nous, qui est Kitty? Vous devrez cliquer dans la galerie à droite pour le découvrir. Pendant que vous y êtes, assurez-vous de vérifier tous les autres indices que nous avons rassemblés avant l’épisode 11. Votre objectif ultime: devinez qui est sous ces costumes avant qu’ils ne quittent le spectacle.

Tout au long de la saison, nous mettrons à jour la galerie de droite (cliquez ici pour un accès direct) avec les informations glanées dans le spectacle de la semaine en cours, et nous ajouterons nos (et certaines de vos) réflexions sur qui est sous les costumes. Alors allez-y et cliquez dessus, puis assurez-vous de log vos pensées, théories et devinettes en évolution dans la section des commentaires!