[PHOTOS] «The Masked Singer» Saison 3, épisode 12: indices et suppositions

Il ne reste que sept concurrents dans la troisième saison de The Masked Singer et dans les semaines à venir, comme Prince l’a prédit, nous les regarderons tomber. Mais d’abord, nous devons découvrir qui ils sont.

Mercredi dernier, l’épisode de la télé-réalité musicale de Fox comprenait le retour de la série Smackdown, qui opposait Kangourou à Astronaut; Night Angel et Turtle ont facilement navigué jusqu’au tour suivant. (Banana, Kitty, Frog and Rhino s’affronteront la semaine prochaine.)

À la fin de l’heure, les tuyaux du marsupial n’étaient pas à la hauteur de ceux du Moonman, et Kangaroo a été sélectionné pour quitter la compétition. Lorsqu’elle a été démasquée, le «roo s’est révélé être l’ancien membre de l’entourage de Kardashian / la star de Life of Kylie Jordyn Woods. (Lisez un récapitulatif complet ici et voyez ce que Woods avait à dire à propos d’un indice très trompeur ici.)

Maintenant, avant l’épisode 12, il est temps de tourner notre attention collective vers les sept candidats restants. Votre objectif ultime: devinez qui est sous ces costumes avant qu’ils ne quittent le spectacle.

Tout au long de la saison, nous mettrons à jour la galerie de droite (cliquez ici pour un accès direct) avec les informations glanées dans le spectacle de la semaine en cours, et nous ajouterons nos (et certaines de vos) réflexions sur qui est sous les costumes. Alors allez-y et cliquez dessus, puis assurez-vous de log vos pensées, théories et devinettes en évolution dans la section des commentaires!