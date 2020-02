[PHOTOS] “The Masked Singer” Saison 3, épisode 4 Indices, Spoilers

Le groupe A du Masked Singer est réduit à trois concurrents, et c’est ainsi que cela restera jusqu’à ce que White Tiger, Turtle et Kangaroo se retrouvent avec les Top 3 des groupes B et C dans le Super 9 plus tard cette saison. Mais avant de rencontrer la prochaine série de crooners costumés, que diriez-vous d’un aperçu rapide de tous les indices que le groupe A a réussi à accumuler en seulement quelques semaines?

Le trio susmentionné et Miss Monster se sont affrontés dans l’épisode de mercredi, la fauvette borgne tournant dans une interprétation plutôt tremblante de “You Don’t Own Me” de Lesley Gore. Les juges Nicole Scherzinger et Robin Thicke ont postulé que la diva du R&B Chaka Khan pourrait être sous la grosse tête floue, et cela s’est avéré être vrai. (Lisez un récapitulatif complet de l’épisode ici.)

Maintenant que l’épisode 4 n’est que dans quelques jours, nous avons rassemblé une pléthore d’indices de la saison jusqu’à présent et les avons regroupés en un guide pratique. L’objectif: découvrir qui est sous ces costumes waaaaay avant leur dévoilement.

Tout au long de la saison, nous mettrons à jour la galerie à droite avec les informations glanées dans le spectacle de la semaine en cours, et nous ajouterons nos (et certaines de vos) réflexions sur qui est sous les costumes. Alors assurez-vous de log vos pensées, théories et devinettes en évolution dans la section des commentaires!

