[PHOTOS] «The Masked Singer» Saison 3, épisode 7: indices et suppositions

Il est presque temps pour le deuxième groupe de candidats de la saison 3 de Masked Singer de se décharger, de mettre les pieds costumés et de regarder un nouveau groupe de parulines déguisées entrer dans la mêlée.

Mais avant les débuts de mercredi dans le groupe C, nous aimerions consolider nos suppositions quant à l’identité des chanteurs des groupes A et B. Après tout, c’est juste la semaine dernière que nous avons appris que Taco n’était autre que Dancing With the Stars / L’animateur des vidéos les plus amusantes d’Amérique, Tom Bergeron, a déclaré à TVLine qu’il n’avait jamais obtenu de clarification sur le type de remplissage de son taco. (Lisez un récapitulatif complet de l’épisode ici.)

À l’approche de l’épisode 7, il est temps de mobiliser notre intuition collective et de découvrir qui se cache sous les masques que nous avons vus. Nous avons rassemblé un grand nombre d’indices des épisodes de Masked Singer qui ont déjà été diffusés. L’objectif ultime: devinez qui est sous ces costumes avant qu’ils ne soient lancés du spectacle.

Tout au long de la saison, nous mettrons à jour la galerie à droite avec les informations glanées dans le spectacle de la semaine en cours, et nous ajouterons nos (et certaines de vos) réflexions sur qui est sous les costumes. Alors allez-y et cliquez dessus, puis assurez-vous de log vos pensées, théories et devinettes en évolution dans la section des commentaires!

TAGS: Fox, le chanteur masqué

