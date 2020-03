[PHOTOS] «The Masked Singer» Saison 3, épisode 9: indices et suppositions

Ne considérez pas la distanciation sociale comme un emprisonnement forcé dans votre propre maison – pensez-y comme une opportunité étendue de découvrir qui sont les chanteurs masqués restants!

La section du groupe C de la compétition s’est poursuivie cette semaine, avec Astronaut, Swan, T-Rex, Rhino et Night Angel ceinturant (ou essayant de) pour obtenir au moins un autre épisode de la téléréalité sous leur ceinture.

Après que son interprétation de Joan Jett et “Je me déteste pour t’aimer” des Blackhearts se soit terminée par une déclaration d’adoration très étrange pour le juge Ken Jeong, la course de Swan’s Masked Singer était terminée: le grand oiseau s’est révélé être Shake It Up / Famous dans Love star Bella Thorne. (Lisez un récapitulatif complet et découvrez ce que Thorne avait à dire sur son dernier numéro ici.)

Maintenant, avant l’épisode 9, il est temps de regarder de près qui reste et d’essayer de discerner qui est qui. Nous avons rassemblé un grand nombre d’indices des épisodes de Masked Singer qui ont déjà été diffusés. L’objectif ultime: devinez qui est sous ces costumes avant qu’ils ne quittent le spectacle.

Tout au long de la saison, nous mettrons à jour la galerie de droite (cliquez ici pour un accès direct) avec les informations glanées dans le spectacle de la semaine en cours, et nous ajouterons nos (et certaines de vos) réflexions sur qui est sous les costumes. Alors allez-y et cliquez dessus, puis assurez-vous de log vos pensées, théories et devinettes en évolution dans la section des commentaires!

