[PHOTOS] “This Is Us” Baby Jack Flash-Forward: indices et théories

This Is Us a l’habitude de projeter son public de manière inattendue dans le futur, en jetant les téléspectateurs dans des flash-forward qui décrivent les personnages bien-aimés de la série dans des situations inconnues mais sans expliquer pourquoi ni comment ils y sont arrivés.

Parce qu’après tout, comprendre pourquoi et comment est la meilleure partie!

Dans le passé, TVLine a approfondi le flash-forward qui implique Rebecca sur ce qui semble certainement être son lit de mort. Et maintenant, nous tournons notre regard d’investigation sur le petit Jack Damon, qui n’a même pas encore un an mais qui est déjà – grâce au dispositif de saut temporel susmentionné – une rockstar confirmée.

L’épisode de cette semaine a réitéré ce fait, nous donnant un bref aperçu de l’enfance et de l’adolescence du jeune Jack à travers le temps passé dans le studio de musique familial. (Lire un récapitulatif complet.) Blake Stadnik, qui joue la version adulte du fils de Kate et Toby, est apparu en quelques flashs à la fin de l’épisode sous le nom de Not a Baby, Not Yet a Rockstar Jack a conçu quelques premiers morceaux de la création l’espace que son père a construit pour sa maman.

Alors, quel meilleur moment pour lancer notre examen approfondi du flash-forward de Baby Jack / Rockstar Jack, qui a commencé lors de la première de la saison 4 et est apparu de temps en temps alors que les épisodes se déroulaient?

Nous avons rassemblé tous les regards sur la vie adulte de Jack dans la galerie de droite. Cela comprend des éléments visuels, des dialogues, des indices et des informations saillantes provenant d’entrevues avec les stars et les producteurs de l’émission. Nous le mettrons à jour lorsque / si l’émission diffuse plus de ses séquences flash-forward.

