[PHOTOS] «This Is Us» Saison 3, épisode 3: Spoilers et indices

Le rêve de fièvre de Fox d’un concours de chant a fait son apparition cette semaine, lançant la saison 3 avec deux épisodes en seulement quatre jours. Nous ne sommes pas des mathletes, mais d’après nos calculs, cela signifie qu’il y a environ un million d’indices de chanteur masqué à étudier avant le prochain épisode. N’ayez crainte: nous avons ce qu’il vous faut.

Peu de temps après la première de la saison post-Super Bowl de dimanche, l’épisode de la semaine dernière a encore une fois repéré Lama, Miss Monster, Turtle, White Tiger et Kangaroo pour défendre leurs places dans la série. Malgré son interprétation boppy, vraiment à l’écoute de Tom Jones «Ce n’est pas inhabituel», Llama et ses quatre jambes ont reçu le soulèvement à la fin de l’heure. Une fois démasqué, nous avons appris que c’était l’animateur de The Price Is Right / The Drew Carey Show, Drew Carey. (Lisez un récapitulatif complet ici.)

Avant l’épisode 3, nous avons rassemblé tout un tas d’indices de la première et les avons regroupés dans un guide pratique. L’objectif: découvrir qui est sous ces costumes waaaaay avant leur dévoilement.

Tout au long de la saison, nous mettrons à jour la galerie à droite avec les informations glanées dans le spectacle de cette semaine, et nous ajouterons nos (et certaines de vos) réflexions sur qui est sous les costumes. Alors assurez-vous de log vos pensées, théories et devinettes en évolution dans la section des commentaires!

