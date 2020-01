[PHOTOS] «This Is Us» Saison 4, épisode 10 Spoilers

Bienvenue dans l’hiver du mécontentement des Pearsons.

La famille de Jack et Rebecca prend quelques succès lorsque This Is Us revient ce soir (NBC, 9 / 8c), avec la première hivernale mettant en place des trucs majeurs et potentiellement épineux pour The Big Three, Rebecca… tout le monde, vraiment.

“Le spectacle continue. C’est comme, “Oh, c’est bien. C’est un joli petit épisode de This Is Us. Oh, les Pearsons. Je les aime tellement. Ils comptent beaucoup pour moi », a récemment déclaré la star Sterling K. Brown lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association, se souvenant de la première fois où il a lu le script de l’épisode de ce soir. “Et puis, ce moment arrive où vous êtes,” Oh. Oh, s – t. C’est sur le point d’aller un peu sur le côté. »»

Avant le premier épisode, intitulé “Light and Shadows”, nous avons rassemblé un tas d’informations des stars de This Is Us “Brown, Justin Hartley, Mandy Moore et Chris Sullivan et le créateur de la série Dan Fogelman. L’intérêt mystérieux de Kevin pour l’amour? Les problèmes conjugaux induits par CrossFit de Kate et Toby? La santé de Rebecca? L’incapacité de Randall à voir qu’il vacille au bord d’un abîme inquiet? Oui, tout est là-dedans (et puis certains). —Avec les reportages de Matt Webb Mitovich et Vlada Gelman

