Photos: Urgence! Ils attrapent Becky G sous les projecteurs. Il s’est effondré!

La chanteuse Becky G ne pouvait pas le supporter avec tant de douleur

8 mars 2020

Rebbeca Marie Gómez, plus connue dans le monde artistique sous le nom de Becky G, est une chanteuse du genre reggaeton très attaché aux grandes stations, car ses chansons ont été très populaires.

Rebeca s’est fait connaître dès son plus jeune âge, car à plusieurs reprises elle a été vue participer à des programmes tels que Don Francisco et a généralement imité la défunte chanteuse Selena Quintanilla.

Interrogé sur son profil Instagram, nous avons trouvé une photo qui a suscité une grande controverse sur Internet, car nous pouvons clairement voir comment Becky G laisse un projecteur, ses fans s’interrogent sur la santé de la chanteuse.

L’image dont nous parlons cite ce qui suit: «Ne doutez jamais de @BeautyLoungeMedSpa et de leur dévouement à faire en sorte que chacun de leurs patients se sente à 100% La seule fois où je n’ai pas pu venir chez eux, ils sont venus vers moi. De retour sur la côte ouest, ils sont littéralement l’un de mes endroits clés à visiter pour se rafraîchir et se détendre. J’ai appris la véritable leçon des soins personnels et de la priorité à ma santé en premier. Je fais tout, des injections B12, des traitements du visage, du rajeunissement au laser après les soins du visage, des IV, et j’ai même récemment essayé leur EmSculpt … ”

«Je n’aime pas cacher mes secrets de beauté, j’adore les partager! C’est pourquoi littéralement toute ma famille et mon homme leur font confiance pour le traitement. Leurs traitements et leur approche sont personnalisés pour chaque personne qui entre et surtout ce sont des personnes bienveillantes qui sont vraiment investies dans vous pour obtenir les meilleurs résultats de vos traitements sélectionnés! Ce que j’aime, c’est qu’ils parlent aussi espagnol! Donc si vous avez des questions ou de la curiosité, pas de problème! Appelez-les! Ils sont ma famille”.

