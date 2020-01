Picard Clip présente un retraité Jean-Luc

Star Trek: Picard débute enfin la semaine prochaine, et avant la première diffusion de ce nouveau clip de l’épisode pilote a fait surface en ligne. TV Insider a révélé un aperçu exclusif qui vient vraisemblablement du début de l’heure d’ouverture, alors qu’il présente un Jean-Luc plus âgé qui s’est retiré dans le vignoble de sa famille en France.

Le clip d’une minute établit la vie beaucoup plus silencieuse et sans aventure de l’ancien officier de Starfleet, maintenant dans ses années avancées. Non pas qu’il ait totalement mis sa carrière derrière lui, rappelez-vous, car Picard s’est lui-même un fidèle chien nommé «Number One» – la désignation de son commandant en second, Riker, sur l’Enterprise-D.

Il y a aussi une douce comédie entre Picard et son animal de compagnie, Jean-Luc lui disant de ne pas écouter en plaisantant que le chien peut parler français. On ne sait pas comment le numéro un sera pris en compte dans l’intrigue une fois que Picard sera de retour dans un vaisseau spatial, mais nous espérons simplement que les choses n’iront pas dans le sens de John Wick, car il a déjà gagné son chemin dans le cœur des fans.

Cliquer pour agrandir

Ce n’est pas seulement Jean-Luc et le numéro un au Château Picard, car il a aussi deux compagnons romuliens – appelés Laris et Zhaban – autour. Rappelez-vous, la relation de Picard avec le peuple romulien sera un moteur majeur de cette nouvelle série. Après tout, on sait qu’il a joué un rôle déterminant dans l’organisation d’une mission de sauvetage de l’espèce après la destruction de Romulus (comme on l’a vu dans l’ouverture du film Star Trek de 2009).

Cet événement, ainsi qu’une confluence d’autres, a fait que la galaxie Star Trek a beaucoup changé depuis les temps anciens. Sir Patrick Stewart a également expliqué à quel point les choses étaient différentes en disant que «le monde de la prochaine génération n’existe plus.» Il a également promis que Picard refléterait également les temps troublés et divisés dans lesquels nous vivons.

Star Trek: Picard débutera jeudi 23 janvier prochain sur CBS All Access. Et, après la fin de ces 10 épisodes, nous savons qu’il y aura au moins une saison de plus à suivre l’année prochaine.