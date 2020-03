Picard confirme que Jean-Luc est [SPOILERS]

L’avant-dernier épisode de Star Trek: Picard La saison 1, intitulée «Et in Arcadia Ego, Part 1», a été publiée en ligne hier et a présenté une bombe majeure. Enfin, au moins pour les personnages, car c’est quelque chose que les fans connaissent depuis un certain temps.

Après leur atterrissage forcé sur la planète Coppelius, Jurati vérifie l’équipage pour des blessures, y compris Picard. Avec cela, elle découvre que la légende de Starfleet est gravement malade. Quand il vient, Jean-Luc explique qu’il souffre d’une maladie en phase terminale.

Cela a été clairement expliqué aux téléspectateurs dans le deuxième épisode de l’émission, “Maps and Legends”, car le médecin de Picard avant de retourner dans l’espace a révélé qu’il montrait des signes de syndrome irumodique. Ayant cependant une mission à entreprendre, Picard a ignoré le diagnostic et n’en a jamais parlé à ses amis… jusqu’à présent. Le chat sorti du sac, il demande que cela ne change pas la façon dont l’équipage de La Sirena le traite, mais ils ont évidemment le cœur brisé de découvrir la nouvelle. Raffi lui dit qu’elle l’aime, tandis qu’Elnor – qui voit Picard comme une figure paternelle – est particulièrement coupée.

Même avant l’épisode 2, cependant, les fans avaient une idée de ce qui était en réserve pour Picard, alors que la finale de la série The Next Generation nous racontait ce qui attendait Jean-Luc au crépuscule en 1994. En cela, le Dr Beverly Crusher détecte un défaut du lobe pariétal de Picard qui le rend vulnérable aux maladies dégénératives. Q l’emmène alors vers un avenir possible où il est vieux et dans son vignoble, souffrant d’oubli et de sautes d’humeur. Sa maladie? Syndrome irumodique.

De toute évidence, l’avenir exact que Q a montré que Picard n’est pas arrivé, mais ce n’était pas si loin de la réalité. Malgré ce diagnostic, nous pouvons être assurés que l’icône Trek ne va pas encore subir son sort. Saison 2 de Star Trek: Picard est déjà en route avec au moins une autre saison prévue après cela aussi. Cela dit, avoir son secret à découvert va définitivement changer la dynamique entre lui et ses amis à l’avenir.