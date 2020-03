Picard EP défend les éléments tragiques de l’émission

«Tragique» est certainement un mot que vous pourriez utiliser avec précision pour décrire Star Trek: Picard. La série de suites mettant en vedette Patrick Stewart a dépeint une galaxie beaucoup plus sombre que celle occupée par l’Entreprise dans The Next Generation. Tous les personnages récurrents du passé de Trek ont ​​subi une sorte de tragédie, par exemple – Seven of Nine, Riker et Troi. Vous l’appelez.

L’intrigue est centrée sur le projet de régénération de Borg basé sur l’Artefact, un cube Borg désactivé. Hugh, un ancien drone Borg, était un chef de file du projet, aidant à désassimiler d’autres personnes comme lui et les aidant à s’adapter à nouveau à leur personnalité. Cependant, ce projet a été en proie à une tragédie, avec des espions romuliens l’infectant, entraînant finalement le meurtre de Hugh dans l’épisode 7.

Étant donné que Picard est si désireux de commenter notre propre monde, un fan a interrogé le showrunner Michael Chabon sur Instagram sur pourquoi l’histoire de l’Ex-Borg devait être si tragique et quel message cela essayait d’envoyer. L’écrivain, qui répond fréquemment aux préoccupations des fans sur les réseaux sociaux, a expliqué qu’il voyait le scénario de XB comme la continuation de la longue histoire de personnages tragiques de Star Trek, et il n’y a pas nécessairement un plus grand message en jeu ici.

“Aucun message”, dit Chabon. “Tragic” n’est pas synonyme de “triste” ou “sombre”. C’est une façon de comprendre la vie, de l’écart entre nos intentions et nos résultats, entre l’infinité de nos aspirations et l’inévitabilité de notre échec à long terme – et donc la douceur correspondante même des victoires les plus éphémères et les plus petites . En termes de Star Trek, Spock – cherchant toujours à réconcilier son héritage humain et vulcain, sa capacité d’amour et son horreur de son illogique – est une figure profondément tragique. Worf, Seven, Sisko à bien des égards, le Tasha Yar de “Yesterday’s Enterprise”, sans doute Khan … Star Trek a toujours trouvé de la place pour refléter ce “sens tragique de la vie”. “

Chabon soulève un très bon point qu’une grande partie de ce qui a rendu les meilleurs personnages et histoires de Star Trek si convaincants au fil des ans est qu’ils ont toujours eu des aspects tragiques. Cependant, cela ne nous empêche toujours pas de souhaiter que Hugh n’ait pas connu un sort aussi dévastateur la semaine dernière. Ou arrêtez-nous de prier pour que l’aperçu de l’épisode 8 ne taquine pas ce que nous pensons qu’il taquine – que Seven est sur le point de se réassimiler, peut-être même de devenir la nouvelle reine Borg.

Star Trek: Picard 1 × 08 «Broken Pieces» – le troisième de l’avant-dernier épisode de la saison – arrive demain sur CBS All Access.