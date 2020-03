Picard EP dit que la saison 2 ira dans une direction différente

Nous avons maintenant quelques jours pour digérer la finale de Star Trek: Picard, qui a fourni plusieurs rebondissements et une nouvelle étape dans la vie du personnage de Patrick Stewart. Bien que la série ait jusqu’à présent été un peu source de division parmi les fans, notamment pour la manière dont elle a détourné certaines attentes pour la franchise, une saison 2 annoncée depuis longtemps montre la confiance que ViacomCBS a dans le matériel.

En fait, dans une récente interview, le producteur exécutif Michael Chabon, qui a servi de showrunner pour la saison 1, a discuté où Star Trek: Picard pourrait aller dans sa deuxième année. Chabon, qui jouera un rôle réduit dans la saison 2, avait ceci à dire dans un chat sur la série avec Variety:

“Ça va être différent d’une manière ou d’une autre. Cela va certainement aller dans des directions que nous n’avions pas vues dans la saison 1. Je pense que nous avons été enhardis à bien des égards par la popularité de la série. Je ne l’ai fait qu’une seule fois, mais j’imagine que c’est probablement vrai pour beaucoup d’émissions de télévision, en particulier à cette époque: la saison 1 était à bien des égards sur l’apprentissage de la création de Star Trek: Picard. À la fois dans un sens de la production, mais aussi en termes de narration et qui est notre casting, comment ces personnages finissent par former des liens et des attachements surprenants les uns aux autres. »

Ces commentaires ont un sens dans le contexte des surprises que Picard nous a jetées, y compris la perte de certaines conventions familières de l’univers Star Trek, et une volonté de prendre le spectacle dans des endroits sombres. Chabon a également parlé de la confiance que l’équipe de production a maintenant dans le monde qu’elle construit, en disant:

«C’est d’une manière qui, je pense, était probablement vraie avec TNG et ce dont je parlais – tout le monde est d’accord, une fois que Riker a grandi la barbe, le spectacle s’est amélioré. C’est parce qu’ils ont appris ce qu’ils avaient. À l’avenir, nous ne ferons que faire plus de ce que nous avons fait, avec une plus grande confiance et avec une meilleure idée de ce à quoi ressemble ce spectacle lorsqu’il se déclenche sur tous les moteurs. “

Comment ces histoires fonctionneront exactement est une autre question, surtout maintenant que Picard a un corps synthétique et un nouveau souffle. Nous nous attendions à ce qu’il y ait plus de scénarios synthétiques dans la saison 2, bien qu’à un niveau réduit par rapport à l’arc majeur de la première saison. Ce serait certainement formidable de revenir à plus de personnages de Star Trek: The Next Generation et d’obtenir plus de détails sur ce qui se passe avec le Borg. Hormis les rumeurs d’une retombée de Seven of Nine, il reste sans doute beaucoup de chemin à parcourir pour réintégrer les anciens Borg dans l’univers.

En ce qui concerne ce que nous pourrions attendre de la saison 2 de Star Trek: Picard, il y a eu des rumeurs d’un croisement avec Star Trek: Discovery, ce qui signifie presque certainement que le voyage dans le temps entrera en jeu dans la série dirigée par Patrick Stewart . Pendant ce temps, ViacomCBS aimerait également un film axé sur Picard et semble certainement prêt à tirer le meilleur parti du personnage.

Quelle direction pensez-vous Star Trek: Picard devrait aller dans sa deuxième saison, cependant?