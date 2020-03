Picard EP explique la sexualité romulienne et taquine le personnage LGBTQ

La nouvelle génération d’émissions de télévision Star Trek sur CBS All Access a signifié que la franchise est entrée dans un territoire plus mature que jamais, avec une équipe de production libre de laisser tomber un langage fort, une violence extrême et même un contenu sexuel explicite. Les fans ne sont pas exactement dans cette évolution, mais je suppose que vous pourriez dire que cela nous laisse réfléchir à des questions plus profondes sur l’univers Trek qui ne se seraient jamais produites auparavant.

Par exemple, Star Trek: Picard a creusé plus profondément dans la culture romulienne et leurs relations interpersonnelles, comme la façon dont nous avons vu les sournois Narek avoir une relation sexuelle avec Soji. De plus, les fans se demandent si Elnor pourrait devenir LGBTQ à un moment donné à mesure que son personnage mûrit. Le showrunner Michael Chabon répond fréquemment aux questions des fans sur son compte Instagram et une question qui lui a été récemment posée était de savoir si la sexualité romulienne était similaire à la nôtre.

Voici sa réponse:

«Le spectre romulien de l’identité sexuelle ne correspond pas nécessairement à notre compréhension humaine actuelle; les relations amoureuses sont considérées – avec plaisir – comme des occasions de créer un complot, et les formes complexes de polyamour, moins concernées par les différences de genre que de pouvoir, ne sont pas rares parmi elles. Elnor n’a pas encore vraiment exploré sa propre identité sexuelle. Il a très hâte de le faire. »

Tout comme nous l’avons vu avec la séduction trompeuse de Soji par Narek, les relations sexuelles romuliennes sont tout au sujet du contrôle et du pouvoir, tout comme pour tout ce que font les Romuliens. Ayant été élevé par des religieuses guerrières, séparées de la société romulienne, et avec Picard le guidant quand il était jeune, Elnor est différent de cette manière, cependant, et Chabon taquine qu’une exploration plus humaine de sa sexualité pourrait être en route pour lui dans les saisons futures.

Certains fans avaient senti une chimie entre Hugh et Elnor et espéraient que quelque chose pourrait potentiellement y arriver. Malheureusement, ce n’est certainement pas sur les cartes vu que l’ex-Borg a été assassiné dans l’épisode de la semaine dernière par Narissa. Les personnages de Star Trek: Picard ont besoin de quelques points positifs dans leur vie parmi toute la tragédie, alors j’espère qu’Elnor pourrait trouver quelqu’un dans la saison 2 ou au-delà.

