Picard EP révèle ce qui est arrivé à l’ex-Borg

Star Trek: Picard a conclu sa première saison avec une grande finale la semaine dernière, une qui comprenait le retour de Riker à Starfleet, la (deuxième) mort de Data, la disparition et la résurrection de Jean-Luc lui-même et bien plus encore. Étant donné à quel point c’était emballé, il n’y avait pas de place pour tout lier dans un arc soigné, laissant les fans se gratter la tête sur certaines choses qui n’étaient pas résolues. Par exemple, voici un gros: qu’est-il arrivé à l’ex-Borg?

Seven of Nine, devenue une reine Borg temporaire dans un épisode précédent, a piloté l’artefact à Coppelius pour aider Picard dans sa bataille avec les Romuliens. Le Borg Cube a été renversé sur la planète, laissant les xB bloqués dans le monde des synthés. À la fin de l’épisode, Seven avait décidé de faire partie de l’équipage de Picard à bord de La Sirena. Mais, euh, qu’est-il arrivé à tous les anciens drones coincés sur Coppelius?

Le showrunner Michael Chabon a maintenant éclairci ce mystère. En réponse à un fan qui cherchait des informations sur Instagram, l’EP a révélé qu’une scène supprimée aurait tout expliqué, et voici ce qui se serait passé si la séquence avait fait partie de l’épisode:

“Nous avons tourné une scène destinée à montrer Ramdha et d’autres xB commençant à former une sorte de communauté possible avec les synthés sous les auspices de Soong”, explique Chabon. “En fin de compte, nous n’avons pas pu trouver d’endroit où cela a fonctionné, et nous avons pensé que le perdre ne faisait pas trop mal. Peut-être que nous avions tort! “

De nombreux fans conviendraient probablement que Chabon et l’équipe auraient peut-être dû trouver un moyen de conserver cette scène – ou du moins une exposition à ce sujet – dans la finale. Pourtant, au moins, il nous a confirmé le sort des xB. Il est très logique que Ramdha – le mythologue romulien et la tante de Narek et Narissa – et les autres fassent aussi de Coppelius leur maison. Ce n’est peut-être pas une union facile dès le départ, mais les deux peuples sont au moins partiellement synthétiques et n’ont nulle part où aller.

L’ancien Borg trouvant un logement, Seven est désormais libre de voyager avec l’équipage de Picard – et peut-être de trouver l’amour avec Raffi – dans Star Trek: Picard saison 2.