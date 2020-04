Picard EP taquine le retour de Whoopi Goldberg dans la saison 2

Maintenant que Star Trek: Picard La saison 1 est derrière nous, nous pouvons réfléchir à toutes les manières dont elle a honoré ce qui s’était passé auparavant dans la franchise. Surtout en ramenant un tas de visages familiers du passé de Trek. Jusqu’à présent, quatre stars de The Next Generation en dehors de Sir Patrick Stewart sont de retour. Et, avant la saison 2, nous connaissons déjà une autre favorite des fans qui sera de retour la prochaine fois, car Whoopi Goldberg a été confirmée pour reprendre son rôle de Guinan de TNG.

Dans une interview résumant la saison 1 et dans la perspective de la saison 2, le showrunner sortant Michael Chabon – il restera écrivain et EP, mais ne dirigera plus la production – a exprimé son enthousiasme pour le retour de Goldberg au Hollywood Reporter. Bien qu’il n’ait pas donné de détails, il a taquiné qu’il ne pouvait pas attendre de la ramener pour la deuxième course de Picard.

“C’est incroyable. Je suis retourné pour revoir certains des épisodes guinéens les plus importants de Next Gen, les principaux moments picards et guinéens. C’est une actrice tellement incroyable; Je ne peux pas attendre. “

Dans une tournure unique sur la façon dont ces choses fonctionnent habituellement, nous avons découvert le retour de Goldberg Picard en même temps qu’elle. Lors d’un épisode de The View en janvier, Stewart était une invitée et a profité de l’occasion pour demander à Goldberg si elle jouerait Guinan dans la saison 2. L’actrice semblait vraiment décontenancée et l’a volontiers acceptée.

. @ SirPatStew invite officiellement @WhoopiGoldberg à rejoindre la deuxième saison de #StarTrekPicard: “C’était merveilleux de vous avoir, et nous avons hâte de vous revoir avec nous une fois de plus.” https://t.co/f8u2wbJuik #StarTrek pic.twitter.com/mxOtyJxF63

– The View (@TheView) 22 janvier 2020

Comme les fans le savent, Guinan était le barman du Ten-Forward Lounge à bord de l’Enterprise en TNG. À plusieurs centaines d’années, la femme El-Aurian aurait souvent beaucoup de sagesse à offrir à ses clients. Débuts dans la saison 2, Goldberg est apparu dans 29 épisodes au cours des quatre saisons suivantes et est également apparu dans deux films – Generations, le premier à présenter le casting de TNG, et Nemesis, le dernier.

Star Trek: Picard la saison 2 devrait être avec nous l’année prochaine, mais nous devrons attendre et voir qui d’autre reviendra aux côtés de Goldberg.