Picard EP taquine que quelqu’un mourra en finale de la saison

Star Trek: Picard conclut ses débuts ce jeudi avec la seconde moitié de sa finale en deux parties. Le versement de la semaine dernière a taquiné l’ampleur galactique de la menace à laquelle Jean-Luc et ses alliés doivent faire face: Soji et les Synths prévoient d’anéantir les Romuliens, provoquant la prophétie selon laquelle ils détruiront toute la vie organique dans le processus. Cependant, en plus de cela, il semble que le dernier épisode comportera également une menace plus personnelle pour au moins l’un des personnages.

Tout en s’exprimant sur le podcast officiel Picard, EP et co-auteur de la finale, Akiva Goldsman, a taquiné ce que l’on peut attendre de l’épisode. Bien qu’il ait essayé d’être vague, il peut encore avoir largué une bombe majeure et laissé entendre qu’un ou plusieurs des acteurs seront tués.

«Comme nous l’espérons, c’est le cas pour tous les bons débuts, tout est en mouvement, tous les acteurs critiques sont sur le plateau. Et maintenant, nous allons voir ce que nous aimons voir, qui est qui gagne, qui perd, ou dans ce cas: qui vit et qui meurt? »

Eh bien, cela ne devrait probablement pas nous choquer autant – c’est juste là dans le titre, après tout. «Et in Arcadia Ego» est une phrase latine qui se traduit grossièrement par «Même en Arcadie, je suis là». Et que je me réfère à la grande faucheuse elle-même. Comme Arcadia est un autre mot pour le paradis, ce terme fait évidemment référence au monde natal des synthés, Coppelius. Alors, qui est sur le point d’avoir un rendez-vous avec la mort?

Eh bien, la première moitié a déjà peint Picard et Alton Soong (Brent Spiner) comme deux hommes vieillissants bien conscients de leur mortalité. Jean-Luc lui-même est en phase terminale mais se comporte comme si de rien n’était. Pendant ce temps, Alton est terrifié par sa propre disparition et prévoit de transférer sa conscience dans un corps androïde. Avec la saison 2 en route, je pense que nous pouvons dire que Picard survivra pour l’instant. Mais Soong réussira-t-il dans son objectif? Il y aura sûrement une torsion dans l’histoire.

Star Trek: Picard conclut, pour l’instant, ce jeudi 26 mars sur CBS All Access.

Source: Star Trek: Picard Podcast