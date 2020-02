Picard Episode 2 se faufile dans un œuf de Pâques découverte

Après une longue attente, Star Trek: Picard est enfin avec nous et nous apprécions déjà la suite de l’histoire de Jean-Luc Picard. La série bat également des records pour CBS All Access, même si certains fans ne sont pas trop satisfaits de ce qu’ils ont vu jusqu’à présent. Et tandis que Picard est (naturellement) plein de hochements de tête à Star Trek: The Next Generation, la série a également apparemment jeté un œuf de Pâques effronté pour les fans de Star Trek: Discovery, avec des téléspectateurs aux yeux d’aigle repérant une référence dans l’épisode deux du nouveau spectacle.

Dans «Maps and Legends», où l’implication de Picard dans un mystère entourant les données, les synthétiques et les Romuliens devient plus compliquée, il se rend chez Raffi Musiker, son ancien premier officier. Étant donné l’emplacement éloigné du domicile de Musiker, Picard opte pour un taxi au look familier. Selon TrekCore.com sur Twitter, l’engin semble être une navette réaménagée de l’ère Star Trek: Discovery, désormais chargée d’une tâche plus prosaïque.

Bien sûr, c’est un détail relativement mineur, mais qui montre comment la technologie Star Trek vit souvent sous différentes formes ou dans un but adapté. Le réaménagement des vaisseaux spatiaux est une tendance courante dans l’univers de Trek, notamment pour la mise à niveau de modèles plus anciens pour accueillir de nouvelles technologies, ou pour fabriquer un vaisseau adapté au combat. En outre, la modernisation a également été utilisée pour mettre à jour les vaisseaux sans avoir à changer leurs structures de base.

Bien que nous explorions tout simplement le nouveau monde de Star Trek: Picard, il semble que les producteurs ont des plans pour plus de croisements avec leurs collègues de l’émission CBS All Access Discovery, très probablement à travers une sorte de voyage dans le temps. Les espoirs sont également élevés pour l’avenir de Picard également, avec la série déjà renouvelée pour une deuxième saison et des discussions se dérouleraient autour d’une adaptation cinématographique. Et étant donné que les récents changements apportés aux entreprises signifient que différentes parties de l’univers Star Trek peuvent désormais se chevaucher plus librement qu’auparavant, nous ne serions pas surpris de voir des œufs de Pâques et des références plus directs dans l’avenir de Picard.

Dites-nous, cependant, avez-vous repéré cet œuf de Pâques dans Star Trek: Picard, Et appréciez-vous la série jusqu’à présent? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.