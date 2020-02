Picard épisode 6 – Barbara Eve Harris, Rico McClinton et Ella McKenzie – HITC

Le casting de Star Trek: Picard épisode 6 apporte un peu plus de talent.

C’est ce que vous attendiez?

La science-fiction est un genre précieux comme peu d’autres, avec de nombreux titres et propriétés gagnant un public bien au-delà de ce que les créateurs auraient pu comprendre.

Il y a beaucoup de grandes œuvres, de 2001: A Space Odyssey à la plus récente Ex Machina. Cependant, lorsque nous parlons de l’un des deux plus grands – l’autre étant Star Wars, bien sûr – vous devez le remettre à Star Trek. La série révolutionnaire a fait ses débuts en 1966 et son influence depuis lors a été étonnante

C’est plus qu’une franchise. Alors, quand il a été annoncé que Patrick Stewart reviendrait pour reprendre le rôle de Jean-Luc Picard, les fans ont immédiatement été ravis et curieux. Il est l’un des grands personnages de tous les temps de la science-fiction et le voir revenir dans un récit se déroulant vingt ans après les événements de Star Trek: Nemesis était une proposition que les amateurs ne pouvaient pas refuser.

Jusqu’à présent, il s’est avéré plutôt source de division, avec des rebondissements que certains fans à long terme ont jugés beaucoup trop téméraires. Cependant, il y a aussi beaucoup à admirer en réfléchissant à sa distribution.

Star Trek: Picard Episode 6 Cast

Comme le souligne IMDb, les membres de la distribution de Star Trek: Picard épisode 6 sont répertoriés ci-dessous:

Patrick Stewart comme Jean-Luc Picard

Alison Pill en tant que Dr. Agnes Jurati

Isa Briones comme Soji

Evan Evagora comme Elnor

Michelle Hurd comme Raffi Musiker

Santiago Cabrera comme Cristóbal Rios

Harry Treadaway en tant que Narek

Jonathan Del Arco comme Hugh

Charlie Newhart comme garde romulienne

John Ales en tant que Dr. Bruce Maddox

Barbara Eve Harris comme Emmy

Peyton List en tant que lieutenant Narissa Rizzo

Marti Matulis en tant que travailleur XB

Rico McClinton en tant que XB plus âgé

Ella McKenzie comme Young Soji

La majorité d’entre eux ne sont que trop familiers. Prenons donc un moment pour mettre en lumière ceux qui viennent juste d’arriver sur la scène dans “The Impossible Box”.

Barbara Eve Harris dans Star Trek: Picard

Dans le rôle d’Emmy, nous avons la merveilleuse Barbara Eve Harris.

L’actrice Tobagonian-canadienne de 60 ans ne sera certainement pas étrangère aux fans de Prison Break, car elle a joué le rôle de l’agent du FBI Felicia Lang pour dix-neuf épisodes impressionnants de 2006 à 2009.

Si vous n’êtes pas familier avec l’émission, il y en a beaucoup d’autres d’où cela vient. Elle a également joué dans des personnages comme The Man in the High Castle (Angela), Sharp Objects (Eileen Curry), Chicago: P.D. (Emma Crowley) et CSI: Crime Scene Investigation (Sheriff Sherry Liston). Plus récemment, elle était au Messie en tant que Katherine Bailey.

Son œuvre propose également une gamme de films, avec des faits saillants, notamment Transformers 2017: The Last Knight (Pentagon Colonel), The Amazing Spider-Man (Miss Ritter) et le thriller d’horreur 2008 The Midnight Meat Train (détective Lynn Hadley).

L’actrice Barbara Eve Harris assiste à la pemiere de «Broken Star» de Gravitas Ventures au TCL Chinese 6 cinémas le 18 juillet 2018 à Hollywood, en Californie.

Pleins feux sur Rico McClinton

Rico McClinton tient le premier rôle dans Star Trek: Picard en tant qu’Old XB, avec XB Worker joué par Marti Matulis.

Il est peut-être mieux connu pour avoir joué le capitaine Browley dans le cuirassé blockbuster 2012 avec Taylor Kitsch et Rihanna. Les autres rôles au cinéma incluent The Lay of LaLa Land (Steve Ramrod) et 37 (Party Security).

Comme vous l’avez peut-être deviné, Star Trek n’est pas sa première apparition sur le petit écran. Tout au long de sa carrière, il a marqué de petits rôles dans des émissions telles que How to Get Away with Murder (Mark), Murder in the First (Kent Harrison), Scandal (SWAT Leader), True Blood (LAVTF Task Force Leader), NCIS: Los Angeles (Bodyguard) et Criminal Minds: Suspect Behavior (Cop).

C’est super de le voir réapparaître.

L’acteur Rico McClinton arrive à la première de Los Angeles «Battleship» au Nokia Theatre L.A. Live le 10 mai 2012 à Los Angeles, Californie.

Présentation d’Ella McKenzie

Vous n’avez pas entendu parler d’Ella McKenzie?

Eh bien, il y a une bonne raison à cela… selon IMDb, le rôle de Young Soji est son premier! Atteindre une apparence dans n’importe quelle propriété Star Trek pour la première fois est sacrément impressionnant.

Nous espérons que vous apprécierez l’épisode.

Dans d’autres nouvelles, les crédits de fin de Greed mettent tout cela en perspective.