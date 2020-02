Picard est en fait une plaisanterie intérieure

L’une des parties les plus agréables de la première saison de Star Trek: Picard a été la volonté de la série de compenser ses histoires sinistres par des côtés amusants, des surnoms et Patrick Stewart se livrant à ses talents de comédien en tant que Jean-Luc Picard. Dans l’épisode 5, nous voyons Picard participer à un complot pour sauver Bruce Maddox du marketeur noir Bjayzl, ce qui implique qu’il adopte un cache-œil, un béret et un large accent français. Encore mieux, il s’avère maintenant que l’accent était un clin d’œil aux réserves concernant le rôle de Stewart dans le rôle dans les années 1980.

Picard et son équipe de fortune visitent la planète Freecloud, qui semble être une incarnation vivante du Web sombre, pour essayer d’échanger Seven of Nine contre Maddox. Peu d’explications sont données dans l’épisode pour expliquer pourquoi Picard a l’accent français, à part l’idée générale que l’équipage est censé être flamboyant pour se fondre dans le monde de Freecloud. Selon ., le personnage exagéré de Stewart est une blague à propos de Gene Roddenberry qui pose la question de savoir comment l’Anglais de formation classique pourrait travailler en tant que Jean-Luc Picard apparemment français sur Star Trek: The Next Generation.

Étant donné que jouer le rôle principal dans une série de science-fiction n’avait pas beaucoup de prestige dans les années 1980, Stewart se demandait probablement ce qu’il avait conclu lorsque les producteurs ont alors suggéré d’essayer un accent français pour le pilote. De toute évidence, cela n’a pas fonctionné, et Stewart a finalement fait sien le rôle de capitaine. De plus, sa performance actuelle sur Picard montre que l’acteur est toujours en mesure d’apporter des nuances à un rôle bien établi, qui n’hésite pas non plus à critiquer les décisions du personnage.

En tout cas, nous voulons voir comment Star Trek: Picard conclut son scénario de la première saison, en particulier compte tenu de la façon dont il élargit les idées de l’univers de la franchise, tout en se rattachant à la riche histoire de la série.