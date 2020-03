Picard Finale révèle un développement majeur choquant

Star Trek: Picard a atteint sa première finale de la saison aujourd’hui, remplissant de nombreuses théories de fans dans le processus. Dans la perspective de l’épisode, nous avons supposé qu’il y avait une mort majeure sur le chemin, en raison de la signification du titre “Et in Arcadia Ego”, et que Picard pourrait obtenir un nouveau souffle, étant donné la façon dont un Le formulaire Android de rechange a été introduit la semaine dernière. Et bien sûr, la finale a confirmé que Jean-Luc renaît en tant que synthétique.

Picard fait un dernier combat dans cet épisode quand il pilote un vaisseau seul contre la flotte du Zhat Vash alors qu’ils arrivent sur Coppelius pour détruire les synthés, tout comme les synthés prévoient d’anéantir toute vie organique. En utilisant une supercherie d’hologramme, Picard est capable de distraire les Romuliens assez longtemps pour que les renforts de Starfleet – dirigés par nul autre que Riker, sautent dans la mêlée, comme il l’a taquiné dans l’épisode 7 – pour apparaître. La situation est gagnée, mais Picard, très malade, succombe enfin tragiquement à sa maladie cérébrale terminale.

Cliquer pour agrandir

Patrick Stewart parvient à nous laisser des épaves émotionnelles avec ses adieux déchirants à ses amis, avant que Picard ne se réveille dans la prochaine phase de son existence. Non, pas l’au-delà, mais une simulation où son esprit est stocké. Ici, il rencontre le vieil ami Data, lui disant au revoir d’une manière qu’il n’a pas eu la chance de faire dans Star Trek: Nemesis. Picard est ensuite ressuscité dans son nouveau corps androïde, qui a été vieilli pour «confort et familiarité» et est fixé avec une date d’arrêt correspondant à une durée de vie humaine normale.

En d’autres termes, Picard n’est pas soudainement immortel ou joué par quelqu’un d’autre – le départ de Stewart était une préoccupation avant la finale – mais il a l’avantage de ne plus souffrir de sa maladie, ce qui permet Star Trek: Picard pour aborder et contourner le sort que la finale de la prochaine génération lui a proposé. Et avec la saison 2 en route, les aventures de Jean-Luc devraient se poursuivre sur CBS All Access en 2021.