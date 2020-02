Picard – Le retour d’Icheb a des fans navrés sur Twitter! – HITC

Les fans d’Icheb sont partis de l’épisode 5 de Star Trek: Picard avec le cœur lourd.

Star Trek: les fans de Picard étaient ravis de voir Icheb.

Mais pas pour longtemps…

Pour les fans de Star Trek, ce sont plus que de simples personnages à l’écran. Cela va beaucoup plus loin que cela. Ce sont des amis, des alliés et des visages familiers qui apportent un grand confort. De même que pour les franchises de science-fiction comme Star Wars, si vous blessez les personnages, il y a de fortes chances que vous fassiez du mal aux fans.

D’un autre côté, gagner une réponse aussi personnelle au monde que vous avez créé est une réalisation étonnante. Les personnages de Star Trek sont très chers dans le cœur de beaucoup et les espoirs étaient grands lorsque Star Trek: Picard a commencé à être diffusé en janvier 2020.

Le simple fait de revoir le seul et unique Patrick Stewart en tant que titulaire de Jean-Luc était suffisant pour attirer notre attention, mais il y en avait beaucoup plus en réserve. Vingt ans après les événements de Star Trek: Nemesis, beaucoup de choses ont changé et nos amis se retrouvent à naviguer dans un paysage hanté par la destruction.

Malheureusement, en entrant, nous étions peut-être un peu trop inconscients de la quantité de tragédie qui se profilait à l’horizon…

Star Trek: Picard ramène Icheb

L’épisode 5 – intitulé «Stardust City Rag» – a inauguré le retour improbable de l’ancien favori des fans, Icheb.

Dans l’ouverture de l’épisode, nous lui avons renoué avec la courtoisie d’un nouvel acteur et nous avons grandi dans l’uniforme approprié de Starfleet. Au début, c’est le retour imprévu dont les fans avaient besoin, mais cela prend rapidement un tour mortifiant pour le pire. Seven appelle Icheb son fils, puis verse des larmes alors qu’elle prend sa vie.

Ouais… je ne pleure pas… tu pleures!

Selon The Hollywood Reporter, l’écrivain de l’épisode – Kirsten Beyer – était un grand fan du personnage et l’a même inclus dans son roman Unworthy de 2009 qui le voit aspirer à la grandeur à la Starfleet Academy.

Nous ne pouvons pas imaginer que la décision de couper son arc a été prise à la légère, mais honnêtement, nous pensons que cette mort a été beaucoup plus difficile à regarder qu’elle n’a été à la plume. La dernière fois que les fans l’ont vu à l’écran, c’était dans “Endgame”, la finale de Star Trek: Voyager. Le voir enlevé à la hâte après une si longue absence a été difficile, mais les réactions des fans renforcent vraiment à quel point il y avait d’amour pour le personnage. Ils ont peut-être fait une erreur!

Les fans réagissent au retour d’Icheb dans Star Trek: Picard

Lorsque vous ramenez un personnage bien-aimé du passé pour sceller son sort désastreux peu de temps après, vous allez provoquer des réponses émotionnelles.

C’est définitivement le cas pour Icheb!

Star Trek: le public picard est absolument vidé de le voir partir. Certains ont simplement rendu hommage tandis que d’autres ont critiqué la décision de la série de couper court à sa vie. Découvrez une sélection de tweets:

Star Trek: Picard met en vedette Casey King

Dans Star Trek: Picard, Icheb a été joué par Casey King.

L’acteur de 28 ans a brièvement joué le personnage, dont il était auparavant interprété par Manu Intiraymi et Mark Bennington.

Il a joué dans des séries télévisées telles que Zach & Dennis: How It All Began (Casey), NCIS: Los Angeles (Lucas Walker), Before I Got Famous (Jeremy) et Awkward (Sadie’s Crush). Bien sûr, c’est dommage qu’il n’ait pas eu plus de temps avec le personnage, mais dire que vous devez jouer l’emblématique Icheb est toujours un droit de vantardise sérieux.

