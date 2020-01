Picard officiellement renouvelé pour la deuxième saison

Bien que nous attendions toujours la première de janvier de Star Trek: Picard, CBS All Access a maintenant officiellement éclairci la deuxième saison de l’émission. Le renouvellement était quelque chose qui était à peu près fait depuis un certain temps, l’histoire circulant il y a quelques mois selon laquelle une deuxième année était déjà en développement. CBS All Access a finalement confirmé une saison 2 lors de la tournée de presse de la Television Critics Association ce week-end, suscitant l’enthousiasme pour la direction à long terme de la série.

Julie McNamara de ViacomCBS avait ceci à dire sur leur confiance dans le succès de Star Trek: Picard:

«L’énergie et l’enthousiasme autour de la première de Star Trek: Picard ont atteint une ampleur supérieure à ce que nous aurions pu espérer chez CBS All Access. Nous sommes ravis d’annoncer les plans d’une deuxième saison avant le début de la série, et nous sommes convaincus que les fans de Star Trek et les nouveaux téléspectateurs seront capturés par la distribution stellaire et l’histoire méticuleusement conçue de l’équipe créative lors de sa première le 23 janvier. “

Cliquer pour agrandir

Nous en savons déjà beaucoup sur la première saison de Picard, avec des teasers au cours des dernières semaines présentant de nouveaux personnages. Cependant, les acteurs et l’équipe ont également tenu à souligner que cette expérience de Star Trek sera bien différente pour les fans, Sir Patrick Stewart reconnaissant en particulier que l’univers est passé de ce que nous avons vu dans Star Trek: The Next Génération.

En outre, il semble que ViacomCBS soit désireux de s’appuyer sur les connexions entre Star Trek: Picard et la franchise plus large, avec des discussions qui grondent déjà sur un film potentiel, ainsi que des croisements avec Star Trek: Discovery. La prochaine liste de films et d’émissions de télévision de Star Trek peut désormais interagir les uns avec les autres, une situation qui était auparavant limitée par la structure de l’entreprise de leur société mère.

Pour l’instant, nous n’avons qu’une courte attente pour voir comment Star Trek: Picard résiste au buzz qu’il n’a cessé de construire au cours des derniers mois, y compris le retour des personnages clés et une bande dessinée préquelle officielle qui explique comment Picard a évolué. d’où nous l’avons vu dans Nemesis à la nouvelle série.

Star Trek: Picard sera avec nous le 23 janvier sur CBS All Access. Ne le manquez pas.