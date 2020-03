Picard Photos dévoile l’avant-dernier chapitre de la saison 1

Cette semaine, Star Trek: Picard atteint la première moitié de sa finale en deux parties. L’épisode, intitulé «Et in Arcadia Ego, Part 1», verra Jean-Luc et l’équipage de La Sirena se rendre sur la planète Coppelius, pour ramener Soji à l’endroit où elle et sa défunte sœur jumelle Dahj ont été créées par Bruce Maddox , l’endroit où toute l’histoire a commencé. Avant l’arrivée de l’épisode ce jeudi, une petite sélection d’images a été publiée, nous donnant un premier aperçu de l’avant-dernier épisode de la saison.

Les quatre photos promotionnelles présentent l’homme lui-même, joué par Sir Patrick Stewart. L’un capture l’ancien amiral de Starfleet sur son solitaire, avec un autre couple le jumelant avec Soji (Isa Briones), la «fille» synthétique de son vieil ami Data. Le premier dans la galerie ci-dessous présente une grande partie de l’équipe ensemble. Dans celui-ci, Picard et Soji sont rejoints par Agnes Jurati et Elnor (Evan Evagora) d’Allison Pill.

Cliquer pour agrandir

Le synopsis de l’épisode taquine le danger des deux côtés. En plus des Romuliens sur leur queue, il y a aussi quelque chose d’inattendu à apprendre sur les habitants de Coppelius.

Après un transit non conventionnel et dangereux, Picard et l’équipage arrivent enfin dans le monde natal de Soji, Coppelius. Cependant, avec des oiseaux de guerre romuliens sur leur queue, leur arrivée ne présente qu’un plus grand danger car l’équipage découvre plus que prévu sur les habitants de la planète.

Comme discuté précédemment, le titre “Et dans Arcadia Ego” peut signifier la mort d’un des personnages habituels. La phrase latine se traduit par «Moi aussi j’étais en Arcadie» et est le nom d’une peinture classique de l’artiste baroque italien Givannia Francesco Barbieri. Le «je» du titre fait référence à la mort elle-même, l’Arcadie étant une terre de paradis. Il a été théorisé que Starfleet et la Fédération unie des planètes pourraient représenter l’Arcadie, ce qui signifie que la mort arrive pour quelqu’un que nous connaissons.

Star Trek: Picard tire à sa fin. Ne manquez pas l’épisode 1 × 09 ce jeudi sur CBS All Access.