Picard révèle ce qui est arrivé à Riker et Troi après la prochaine génération

Après le camée de Data dans les rôles pilotes et récurrents de Seven of Nine and Hugh, le septième épisode de Star Trek: Picard, «Nepenthe», a ramené quelques personnages plus classiques sous les formes du commandant William Riker (Jonathan Frakes) et de Deanna Troi (Marina Sirtis). En tant que premier officier et conseiller de l’Enterprise-D, et amis les plus proches de Picard de son époque Starfleet, une réunion dans leurs années crépusculaires allait toujours être émotionnelle. Et bien sûr, c’était le cas, car nous avons appris les hauts et les bas de la vie du couple depuis notre dernière visite.

Les fans sauront que Riker et Troi se sont mariés dans Star Trek: Nemesis en 2002, la paire passant aux États-Unis. Titan pour que Riker puisse devenir capitaine. Au moment de Picard, cependant, le duo s’est installé sur la planète Nepenthe avec leur fille Kestra (du nom de la défunte sœur de Deanna). On découvre au cours de l’épisode que Kestra est leur plus jeune enfant. Leur aîné, le fils Thaddeus (du nom de l’ancêtre de la guerre civile de Riker), est décédé tragiquement.

Thaddeus souffrait d’une maladie neurologique qui aurait été facilement guérissable à l’aide de la positronique. Cependant, avec des formes de vie synthétiques interdites après l’attaque terroriste contre la flotte de réfugiés romuliens sur Mars, il n’y avait aucun moyen de le sauver. Ainsi, la famille a troqué une vie dans l’espace pour Nepenthe, connue pour ses qualités régénératrices, où Thaddeus a pu profiter d’un certain temps dans sa nouvelle maison avant sa mort.

Les Rikers sont restés sur la planète après la mort de Thad pour honorer la tendresse de leur fils pour l’endroit et pour s’assurer que Kestra grandit en sécurité et heureux. Le sujet du retour potentiel de Riker à Starfleet revient également avec Picard au cours de l’épisode, mais l’ancien numéro un maintient que quelque chose de grand devrait se produire pour le faire entrer à nouveau dans la mêlée. Comme nous l’avons déjà souligné, cela ressemble beaucoup à un moment de préfiguration pour nous.

Prochaine semaine, Star Trek: Picard atteint son huitième épisode, “Broken Pieces”, qui mettra à nouveau en vedette Seven. Et elle pourrait rencontrer un sort tout aussi sombre que ce que nous avons vu tomber sur Hugh cette semaine.