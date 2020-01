Picard révèle la vraie raison pour laquelle Jean-Luc a quitté Starfleet

Entrer dans Star Trek: Picard, Nous savions nous attendre à quelque chose de différent de The Next Generation, le marketing indiquant clairement que Jean-Luc de Patrick Stewart serait un homme changé depuis la dernière fois que nous l’avons vu. Il avait quitté Starfleet, pour un, se retirant dans son vignoble français avec son chien, Number One. Et la raison semblait être liée à la destruction de Romulus. L’épisode de la première étant enfin arrivé aujourd’hui, nous comprenons maintenant toute l’histoire.

Le pilote, intitulé «Souvenir», se déroule à l’anniversaire de la supernova qui a anéanti Romulus. Picard a accepté une rare interview avec le Federation News Network, car il espère faire prendre conscience de la souffrance continue des Romuliens survivants. Mais évidemment, des questions sur son histoire personnelle se posent et à travers cela, nous apprenons la vérité noueuse de la séparation de l’ancien amiral de Starfleet.

Comme taquiné dans les remorques, Picard a mené une évacuation massive de 900 millions de vies romuliennes de la planète en voie de disparition dans 10 000 ferries capables de se déformer. Cependant, la tragédie a frappé lorsque certains êtres synthétiques sont devenus des voyous et ont lancé une attaque terroriste contre un chantier naval martien, entraînant la mort de 93 000 personnes. Suite à cela, Starfleet a interdit les synthétiques, quelque chose que Picard ne pouvait pas tolérer. Comme l’explique le personnage:

“Nous ne savons pas pourquoi les synthétiques sont devenus voyous et ont fait ce qu’ils ont fait ce jour-là. Mais je crois que la décision ultérieure d’interdire les formes de vie synthétiques était une erreur. »

Du fait de leur nouvelle attitude isolationniste, Starfleet s’est retiré de l’aide aux réfugiés romuliens. Ce fut la goutte d’eau finale pour Picard, qui a choisi de démissionner de son poste, désespéré de ce que l’institution était devenue. Il continue:

«… Ce n’était plus Starfleet! Nous nous sommes retirés. La galaxie était en deuil, enterrant ses morts, et Starfleet a abandonné ses fonctions. La décision d’annuler le sauvetage et d’abandonner les personnes que nous avions juré de sauver n’était pas seulement déshonorante – c’était carrément criminelle! Et je n’étais pas prêt à rester à côté et à être spectateur! »

Au cours de l’épisode, cependant, Picard est sorti de sa retraite auto-imposée et rappelé dans ses fonctions, sa détermination à lutter pour une meilleure galaxie et l’optimisme qu’il puisse y parvenir lui revenant. Star Trek: Picard cela peut sembler être un sombre redémarrage de la franchise, mais cela marie vraiment cet espoir à l’ancienne de Gene Roddenberry avec notre époque compliquée et contemporaine.