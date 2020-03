Picard révèle une connexion Romulan / Borg surprenante

La force motrice de Star Trek: PicardLa première saison a été la haine des Romuliens extrémistes envers les formes de vie synthétiques. Nous avons vu le groupe terroriste secret Zhat Vash infiltrer le Borg Reclamation Project – situé sur un ex-Borg Cube – afin de saboter le programme de bonne humeur visant à désassimiler les anciens Borg Drones, appelés xBs, et les aider à s’adapter à leur existence. les individus à nouveau. Comme pour tout en Picard, cependant, le dernier épisode de la série a révélé que la situation était beaucoup plus grise qu’il n’y paraissait.

L’épisode 8, «Pièces brisées», a révélé la vérité sur un personnage qui crée un lien surprenant entre les Romuliens et les Borgs. Dans l’épisode 6, «Absolute Candor», Soji a consulté Ramdha, un rare Romulan xB, qui était autrefois professeur de mythologie mais qui était maintenant mentalement instable après sa dés-assimilation. Même dans cet état, Ramdha a reconnu Soji comme le légendaire «Destructeur». Elle a attrapé un blaster et a tenté de tirer sur Soji, avant de retourner l’arme sur elle-même. Sa tentative de suicide a été contrecarrée, mais elle est restée dans le coma.

Cette semaine, nous avons appris qui est vraiment Ramdha. Elle n’est autre que la tante de Narissa et Narek du Zhat Vash, qui les a élevés après la mort de leurs parents. Elle et Narissa étaient les seules survivantes de «The Admonition», une puissante vision psychique de l’avenir sombre qui se déploierait si les êtres synthétiques étaient autorisés à évoluer. En tant que fanatique de Zhat Vash elle-même, ce fut l’horreur et le désespoir de Ramdha alors qu’elle était assimilée par les Borgs qui submergèrent le Cube, le faisant être coupé du Collectif Borg.

Cliquer pour agrandir

Dans le présent, Ramdha reste curieusement dans son coma, bien qu’il n’y ait aucune raison médicale pour laquelle elle ne devrait pas être consciente. Quelle que soit l’explication de cela, son statut de haine synthétique romulienne et pourtant elle-même maintenant partiellement synthétique la situe sûrement comme la clé pour mettre fin à ce conflit. Il est possible qu’à son réveil, elle change de camp et décide d’arrêter les plans de ses deux enfants adoptés.

Il ne reste que deux épisodes de Star Trek: Picard la saison 1 et la première moitié de la finale en deux parties, «Et Tu In Arcadia Ego, Part 1», seront diffusées jeudi prochain sur CBS All Access.