Picard Saison 2 ramènera Whoopi Goldberg – / Film

Star Trek: Picard ramène non seulement Patrick Stewart comme Jean-Luc Picard, mais aussi plusieurs autres personnages familiers de Trek. Un personnage qui n’est pas de retour cependant: Guinan, le barman joué par Whoopi Goldberg. Mais cela changera pour Picard saison 2. Stewart a récemment été invité dans l’émission The View de Goldberg, et il a profité de l’occasion pour inviter officiellement Goldberg à rejoindre Picard saison 2. Vous ne croirez jamais ce qu’elle a dit ensuite! (Elle a dit oui.)

. @ SirPatStew invite officiellement @WhoopiGoldberg à se joindre à la deuxième saison de #StarTrekPicard: “C’était merveilleux de vous avoir, et nous avons hâte de vous revoir une fois de plus.” Https://t.co/f8u2wbJuik #StarTrek pic. twitter.com/mxOtyJxF63

– The View (@TheView) 22 janvier 2020

Ci-dessus, vous verrez Patrick Stewart offrir à Whoopi Goldberg une chance de revenir en tant que Guinan pour Star Trek: Picard saison 2 – et Goldberg semble accepter l’offre. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout est fait. Goldberg semble vraiment pris au dépourvu par l’offre, ce qui implique que rien n’a été discuté au préalable. Si c’est vrai, cela signifie que Goldberg devra encore travailler sur certaines choses – contrats, paiement, etc. – avant de faire officiellement partie de l’équipe Picard. Mais pour l’instant, il semble que cela se produira très probablement.

Selon le wiki officiel de Star Trek, «Guinan était un barman énigmatique qui dirigeait Ten Forward, le salon à bord de l’USS Enterprise-D. Elle était bien connue pour ses sages conseils, qui se sont révélés inestimables à plusieurs reprises. Guinan était une El-Aurian, une race d ‘«auditeurs» dispersés par les Borgs… Après la destruction de son monde natal par les Borgs au 23e siècle, Guinan est devenue une réfugiée à bord du SS Lakul en 2293. Elle, avec le le reste de son navire, a ensuite été pris dans le Nexus, une expérience qu’elle a décrite comme «étant dans la joie». Avec la plupart des autres réfugiés d’El-Aurian, Guinan a été traumatisée après avoir été retirée du Nexus. En 2371, le capitaine Picard a conféré avec “l’écho” de Guinan qui est resté dans le Nexus intemporel et, avec son aide, a finalement pu quitter le Nexus. “

En plus d’apparaître sur Star Trek: The Next Generation, Goldberg a également joué Guinan dans les films Star Trek: Generations et Star Trek: Nemesis.

Picard, qui 23 janvier 2020, sur CBS All Access, ramène Brent Spiner comme Data, Jeri Ryan comme Seven of Nine, Jonathan Del Arco comme Hugh, Jonathan Frakes comme William Riker et Marina Sirtis comme Deanna Troi. Les nouveaux membres de la distribution incluent Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Alison Pill, Harry Treadaway et Isa Briones. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.

