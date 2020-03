Picard Showrunner a présenté sept retombées sur neuf

Star Trek: Picard a ramené un tas de visages familiers du passé de la franchise. Avec Riker et Troi ne se présentant que pour un épisode et le pauvre Hugh rencontrant sa fin il y a quelques semaines, Seven of Nine s’est avéré être le personnage de retour le plus important en dehors de Jean-Luc lui-même. Les fans ont adoré revoir Jeri Ryan en tant que Seven plus âgé et plus humain, qui a souffert d’une tragédie tout en ressortant plus fort. Mais son retour en Picard pourrait-il entraîner sa propre scission?

C’est quelque chose que beaucoup veulent voir – y compris le showrunner Michael Chabon lui-même. En réponse à la collaboration de Seven et Elnor dans le dernier épisode de la saison 1, un fan a demandé à Chabon sur les médias sociaux s’il envisageait de faire une émission basée sur le duo, peut-être même avec le docteur de Robert Picardo ou Kathryn Janeaway de Kate Mulgrew dans le mélanger aussi. L’EP a révélé qu’il était en fait déjà à moitié sérieux en train de présenter ce concept, mais sans la participation de Janeway.

“Moins la Janeway, j’ai présenté cette idée même moitié en plaisantant, moitié sérieusement, à mes partenaires à plusieurs reprises alors que nous faisions le spectacle cette saison”, a déclaré Chabon. “Je n’ai jamais trouvé la relation entre Janeway et Seven aussi convaincante que je le pense que beaucoup d’autres fans de VOY font.”

Dans l’épisode 8, “Broken Pieces”, Seven a été convoqué à l’Artefact, le cube Borg désactivé qui fonctionne comme le site de récupération Borg, par Elnor pour l’aider à échapper à l’attaque des Romuliens sur l’endroit. Seven a été forcée de prendre des mesures drastiques pour repousser Narissa et le Zhat Vash, réactivant le Cube et se permettant d’être réassimilée en tant que nouvelle reine Borg, lui donnant le contrôle de ce mini collectif Borg.

Nous verrons sans aucun doute comment cela affectera sa progression dans la série, mais c’est une prémisse suffisamment solide pour conduire Seven dans sa propre spin-off. Il ne semble pas que Chabon avance activement avec un tel projet en ce moment, cependant, nous devrons tirer le meilleur parti de la prochaine finale en deux parties de Star Trek: Picard, Se déroulant au cours des deux jeudis suivants sur CBS All Access.