Picard vient de taquiner la mort de [SPOILERS]

L’épisode de cette semaine Star Trek: Picard était l’un des plus remplis d’action à ce jour, le personnage de Patrick Stewart devant faire face à ses souvenirs d’appartenance aux Borg. La mission de l’équipage de La Sirena de localiser Soji Asha les a emmenés dans un cube Borg récupéré, et Picard a retrouvé Hugh, un autre ancien Borg. L’épisode se terminant avec Elnor et Hugh restant sur le Cube pour permettre à Picard de s’échapper avec Soji, une théorie se demande maintenant si les deux personnages survivront pour le reste de la saison.

Selon Epic Stream, Star Trek: Picard pourrait déjà nous préparer à la mort d’Elnor, qui rayonne sur le Cube pour abattre les gardes romuliens avant de pouvoir arrêter Picard, Soji et Hugh dans la chambre de téléportation de la reine Borg. Alors que Picard veut qu’Elnor les rejoigne pour un rendez-vous avec La Sirena sur Nepenthe, le guerrier Qowat Milat veut garder son serment et protéger Jean-Luc en repoussant une nouvelle vague de gardes. L’épisode se termine avec Elnor protégeant Hugh alors qu’il cache les preuves du transporteur, et une voix off appelant ses amis à vivre.

Bien que l’aperçu de l’épisode 7 montre Elnor toujours en train de combattre les attaquants, il n’y a aucune garantie pour le moment que le personnage pourra survivre à ce qui promet d’être une bataille épique. La théorie Epic Stream est toujours intrigante, cependant, mais semble également suggérer qu’Elnor combat les Borg, plutôt que les gardes romuliens, et peut-être les Tal Shiar. Peut-être que j’ai raté quelque chose, mais cela ne semble pas être le cas, du moins depuis la conclusion de l’épisode 6.

Tuer Elnor, joué par Evan Evagora, serait un choc car l’acteur fait partie du casting principal et n’a été présenté que quelques épisodes auparavant. Epic Stream laisse également entendre que Hugh pourrait être condamné à mort pour avoir aidé Picard, suggérant que la série a une double mort prévue. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs que Star Trek: Picard irait aussi loin, bien qu’il ait été exceptionnellement sombre pour une série Star Trek à ce jour.

L’épisode de la semaine prochaine semble être un autre régal pour les fans de Trek, avec un autre personnage de Star Trek: The Next Generation qui revient, ainsi que plus d’intrigues sur le nouveau roman de la saison et l’exploration continue du Borg. Dans tous les cas, nous sommes ravis de voir ce que la série nous réserve.