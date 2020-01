Pick Of The Litter – “Ensemble enfin” Episode 6 Review

La finale de «Pick of the Litter» d’ABC a été une fin touchante pour le spectacle, car nous avons pu voir certains des chiens réussir leurs examens et devenir des chiens-guides à plein temps pour les aveugles.

Cette série a été très personnelle pour moi, notre famille avait des chiots guides quand je grandissais, alors j’ai compris la détresse et le chagrin que d’en avoir un peut apporter à une famille. C’est pourquoi j’ai ressenti autant d’empathie pour les familles impliquées et pourquoi elles voulaient que leur chiot réussisse. Cependant, certaines des personnes impliquées dans les premiers stades semblaient un peu «différentes» et cela est ressorti dans cette finale quand elles sont montées sur scène pour la remise des diplômes du chien.

Il faut vraiment être un autre type d’amoureux des chiens pour s’occuper des chiots guides, car ce n’est pas facile de s’occuper et d’aimer un chien pendant plus d’un an, puis de le remettre. Et je suis vraiment heureux que cette série dans son ensemble ait été très directe sur ce qui est impliqué dans la formation et pourquoi tant de chiens ne le font pas.

Toute la série a été une montagne russe émotionnelle du début à la fin, car à tout moment, un chien pourrait être retiré du programme et tout le travail acharné de toutes les personnes impliquées sera gaspillé.

L’entraînement peut être difficile, non seulement pour les chiens mais aussi pour ceux qui seront jumelés avec eux. Comme cet épisode montre à quel point cela peut être difficile du côté humain, surtout s’ils n’ont jamais utilisé de chien-guide auparavant. C’était vraiment difficile de regarder cette fille se faire refuser et de voir à quel point le chien avait l’air confus parce qu’elle luttait si fort. Mais en même temps, voir combien d’amour ces chiens ont à donner aux gens est réconfortant.

Dans l’ensemble, cette série a été très éducative, elle est un peu duveteuse à certains moments, mais étant limitée à seulement 6 épisodes d’une demi-heure, cela ne signifie pas un investissement énorme en temps pour entrer dans cette émission.

Si vous avez déjà été intéressé par la formation des chiens-guides ou si vous souhaitez en savoir plus à leur sujet, c’est une excellente série pour cela. La série a été l’un des points forts des premiers titres de la fenêtre de lancement Disney +, mais a probablement été négligée par beaucoup. Et pour tous ceux qui ont des enfants, je pense que c’est une bonne série à leur montrer, afin qu’ils comprennent ce que sont les chiens-guides.

“Pick Of The Litter” est un beau documentaire facile à vivre, il a beaucoup de chiens mignons pour vous divertir, tout en apprenant des informations précieuses. Ce n’est pas quelque chose que je voudrais regarder à nouveau, mais j’ai vérifié la série chaque vendredi lors de sa sortie. Et j’espère vraiment que nous aurons une deuxième saison, soit comme suivi pour voir comment ils vont tous, soit avec un nouveau lot de chiots.

Note 3 sur 5 étoiles.

.