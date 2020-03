Pieds craquelés: éliminez-les avec ces remèdes naturels et ayez l’air magnifique

Vous sentez-vous désolé et gêné d’enlever vos chaussures en public à cause de vos talons fendillés? Faites attention, car ici, nous allons révéler comment avoir l’air de beaux pieds.

12 mars 2020

Plusieurs fois, nous passons trop de temps à donner un soin particulier à nos visages et à oublier nos pieds. Si votre problème est des talons fendillés, vous saurez ici leurs causes et comment les éliminer avec certains remèdes maison.

Remèdes pour les pieds fendillés

Pour sa préparation, vous devez avoir: 1 tasse de listerine, une de vinaigre blanc et 2 tasses d’eau. Mélangez ces éléments, humidifiez vos pieds pendant 15 minutes. Limitez-les à l’aide d’une pierre ponce pour éliminer les peaux mortes.

Rincer abondamment à l’eau froide, sécher délicatement. Répétez cette opération quotidiennement jusqu’à ce que vos talons guérissent.

Banane

Préparez une pâte lisse comme si vous faisiez une purée, en utilisant deux bananes mûres. Frottez ensuite doucement sur vos pieds et maintenez ce mélange sur vos pieds pendant 20 minutes. Après 20 minutes de rinçage à l’eau tiède, répétez ce traitement pendant 2 semaines ou jusqu’à disparition de la sécheresse de vos pieds.