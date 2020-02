Pi’erre Bourne se débarrasse rapidement de Stage Crasher

“Remettez-les aux loups.”



Si vous ne connaissez que Pi’erre Bourne de sa production, nous allons faire quelque chose pour le moment. S’il a donné à des artistes comme Playboi Carti et 21 Savage des rythmes immaculés et a largement redéfini les sons de la musique trap d’aujourd’hui, il mérite tout autant de crédit pour son travail solo. Vous pouvez commencer à vous familiariser avec son catalogue à travers ses débuts majeurs sur le label sortis l’année dernière, The Life Of Pi’erre 4.

Pi’erre est actuellement sur sa première tournée européenne en tête d’affiche. Bien qu’il ait vendu des spectacles et semble s’amuser, il a connu un inconvénient mineur lors de son dernier arrêt. À mi-performance, un fan a plongé sur scène et Pi’erre n’a pas perdu de temps à gérer la situation. Comme il l’a souligné dans la légende, il n’avait aucune sécurité pour le protéger et n’avait donc pas d’autre choix que de prendre les choses en main. Heureusement, ses mains possédaient le pouvoir de lancer rapidement le fan trop zélé dans la foule. Le chaos du clip est amplifié par la fille du premier rang (vue dans le coin inférieur droit), hurlant qu’elle a perdu son téléphone à cause du mec qui l’a survolé. Un commentaire très apprécié sur le post a fait l’observation évidente que nous ne pouvions probablement pas tous nous empêcher de penser: “Pierre ne voulait pas qu’il vienne ici.” La légende du super-producteur résume le mieux la situation: “Pas de sécurité. Remettez-les aux loups.”

